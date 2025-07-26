Экспресс на матчи 2-го тура РПЛ: коэффициент — 48.2

Сегодня, 26 июля, в мире много интересных футбольных событий. В Азии началось турне с участием клубов из АПЛ и Серии А, в США проходит летняя серия английской Премьер-лиги. Однако особняком в сердце стоит любимая Российская Премьер-Лига. Делаем прогнозы сразу на четыре матча и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ростов»

В чемпионате России наступил 2-й тур, и у столичного «Динамо» проблем с мотивацией быть не должно. В 1-м туре, выступая на домашнем стадионе и являясь фаворитом, московская команда сыграла вничью с «Балтикой» (1:1). Калининградцы даже открыли счёт, поэтому пришлось отыгрываться. Красивым тот футбол вряд ли можно назвать, не такого ожидали от хозяев.

На этот раз снова предстоит сыграть при родных трибунах. Желание исправиться и набрать три очка должно быть на высочайшем уровне. Но получится ли? «Ростов» — бывший клуб Валерия Карпина. Можно сказать, родной. После ухода тренера он лишился Данила Глебова, а этим летом — ещё двух ключевых футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко. Вот только другие игроки по-прежнему в обойме, а потому мотивация будет запредельная.

В матче 1-го тура «Ростов» гостил у «Зенита», который в межсезонье серьёзно усилился. Ростовчане потерпели поражение со счётом 1:2. Однако надо сказать, что на «Газпром Арене» они смотрелись очень достойно. С учётом того, какую реализацию «Динамо» показало в первом официальном матче сезона, есть все основания полагать, что «Ростов» может побороться за очки и в Москве. И шансы набрать хотя бы одно довольно велики.

Прогноз на матч «Сочи» — «Акрон»

«Сочи» только вернулся в РПЛ, а многие уже пророчат скорую отставку главному тренеру Роберту Морено и дальнейшее назначение Игоря Осинькина. Как бы там ни было, команде просто нужно дать время, чтобы привыкнуть к скоростям и набрать форму. После выступлений в Первой лиге это просто необходимо. Поэтому не стоит жёстко судить за поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3). Команда неплохо держалась до 81-й минуты.

Антон Зиньковский, Дмитрий Васильев и Сергей Волков ещё себя проявят. Роберту Морено сейчас нужно проверить физическую форму своих игроков, докопаться до истины — почему закончился бензин. «Акрон» хоть и не один из сильнейших клубов РПЛ, но обыграть тольяттинцев будет непросто. Гордость Заура Тедеева — лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба. Ему 36 лет, однако он всё ещё в отличной форме и продолжает забивать.

Прогнозируем победу тольяттинцев в матче с «Сочи». Поставить на это можно с коэффициентом 2.90. Всё очень просто — южане менее сыгранны, какая-то часть состава пока не готова к скоростям РПЛ, а ещё на футболистов и тренера давят слухи об отставке. «Акрон» не изменился с прошлого сезона и был очень хорош в атаке в игре с «Крыльями Советов». Такую команду будет непросто сломить.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив»

«Краснодар» постарается подтвердить статус чемпиона России в новом сезоне. У команды большие амбиции. Нужно только немного времени на раскачку и адаптировать всех новичков. Недавно состав пополнил Гаэтан Перрен из «Осера». Это однозначное усиление состава, и француз уже приступил к тренировкам. Перед стартом нового сезона краснодарский клуб проиграл в матче за Суперкубок России ЦСКА (0:1), но во встрече 1-го тура РПЛ уже получилось разгромить «Пари НН» (3:0).

«Локомотив» также стартовал с разгромной победы в матче с «Сочи» (3:0). Встреча тоже получилась тяжёлой – все три гола были забиты после 81-й минуты. Причём авторами двух из них стали новички, которые перебрались из «Химок», — Зелимхан Бакаев и Александр Руденко. Однако это ещё раз доказывает тот факт, что Михаил Галактионов умеет раскрывать российских футболистов.

Предлагаем поставить на то, что «Локомотив» не проиграет через тотал меньше 4.5 мяча, за 2.25. Железнодорожники проявили себя в 1-м туре РПЛ лучше «Краснодара». Бакаев и Воробьёв вышли на замену в концовке матча с «Сочи», и начался совсем другой футбол. Кроме того, забивали новички. Получается, что любой может изменить исход встречи. Вместе с тем много голов всё же не ждём. Станислав Агкацев недавно получил премию «Вратарь года» имени Льва Яшина. У него будет сумасшедшая мотивация. Здесь даже ничья 1:1 будет логична.

Прогноз на матч «Спартак» — «Балтика»

«Спартак» начал сезон с победы во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:0), но больше внимания привлекли эпизоды со спорным судейством. Василий Казарцев не засчитал четыре гола красно-белых и не назначил три пенальти в очень серьёзных моментах. Получилось так, что вместо празднования успешного старта пришлось обращаться в ЭСК РФС.

«Балтика» чувствует себя намного увереннее, чем махачкалинцы. Она запросто может сотворить сенсацию, вскрыв все проблемные зоны красно-белых. Кроме того, Талалаев не первый год в РПЛ и сможет подготовить своих футболистов правильно. Они и так пошумели в межсезонье, одолев «Зенит» (2:1). Да и стартовали калининградцы в РПЛ весьма уверенно, сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1).

Команда из Калининграда умело пользуется своими моментами в штрафной соперника, потому что их не так много. Приходится извлекать максимум выгоды. Футболисты очень хорошо физически подготовлены и организованы. К тому же они тренировались в Москве, поэтому не будут изнурены перелётами. Предлагаем поставить на гол «Балтики» в матче со «Спартаком» за 1.85.

Экспресс на матчи РПЛ 26 июля 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Динамо» — «Ростов» за 4.00.

ничья в матче «Динамо» — «Ростов» за 4.00. Ставка 2: победа «Акрона» в матче с «Сочи» за 2.90.

победа «Акрона» в матче с «Сочи» за 2.90. Ставка 3: «Локомотив» не проиграет «Краснодару» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25.

«Локомотив» не проиграет «Краснодару» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25. Ставка 4: «Балтика» забьёт «Спартаку» за 1.85.

Общий коэффициент: 4.00 х 2.90 х 2.25 х 1.85 = 48.2.