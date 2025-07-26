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Краснодар — Локомотив, Спартак — Балтика, Динамо М — Ростов, прогнозы и ставки на матчи РПЛ сегодня 26 июля, смотреть, результаты

Экспресс на матчи 2-го тура РПЛ: коэффициент — 48.2
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи РПЛ 26 июля
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Комментарии
Карпин против бывшего клуба, заруба «Краснодара» с «Локомотивом» и многое другое.

Сегодня, 26 июля, в мире много интересных футбольных событий. В Азии началось турне с участием клубов из АПЛ и Серии А, в США проходит летняя серия английской Премьер-лиги. Однако особняком в сердце стоит любимая Российская Премьер-Лига. Делаем прогнозы сразу на четыре матча и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ростов»

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате России наступил 2-й тур, и у столичного «Динамо» проблем с мотивацией быть не должно. В 1-м туре, выступая на домашнем стадионе и являясь фаворитом, московская команда сыграла вничью с «Балтикой» (1:1). Калининградцы даже открыли счёт, поэтому пришлось отыгрываться. Красивым тот футбол вряд ли можно назвать, не такого ожидали от хозяев.

На этот раз снова предстоит сыграть при родных трибунах. Желание исправиться и набрать три очка должно быть на высочайшем уровне. Но получится ли? «Ростов» — бывший клуб Валерия Карпина. Можно сказать, родной. После ухода тренера он лишился Данила Глебова, а этим летом — ещё двух ключевых футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко. Вот только другие игроки по-прежнему в обойме, а потому мотивация будет запредельная.

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В матче 1-го тура «Ростов» гостил у «Зенита», который в межсезонье серьёзно усилился. Ростовчане потерпели поражение со счётом 1:2. Однако надо сказать, что на «Газпром Арене» они смотрелись очень достойно. С учётом того, какую реализацию «Динамо» показало в первом официальном матче сезона, есть все основания полагать, что «Ростов» может побороться за очки и в Москве. И шансы набрать хотя бы одно довольно велики.

Прогноз на матч «Сочи» — «Акрон»

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» только вернулся в РПЛ, а многие уже пророчат скорую отставку главному тренеру Роберту Морено и дальнейшее назначение Игоря Осинькина. Как бы там ни было, команде просто нужно дать время, чтобы привыкнуть к скоростям и набрать форму. После выступлений в Первой лиге это просто необходимо. Поэтому не стоит жёстко судить за поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3). Команда неплохо держалась до 81-й минуты.

Антон Зиньковский, Дмитрий Васильев и Сергей Волков ещё себя проявят. Роберту Морено сейчас нужно проверить физическую форму своих игроков, докопаться до истины — почему закончился бензин. «Акрон» хоть и не один из сильнейших клубов РПЛ, но обыграть тольяттинцев будет непросто. Гордость Заура Тедеева — лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба. Ему 36 лет, однако он всё ещё в отличной форме и продолжает забивать.

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Прогнозируем победу тольяттинцев в матче с «Сочи». Поставить на это можно с коэффициентом 2.90. Всё очень просто — южане менее сыгранны, какая-то часть состава пока не готова к скоростям РПЛ, а ещё на футболистов и тренера давят слухи об отставке. «Акрон» не изменился с прошлого сезона и был очень хорош в атаке в игре с «Крыльями Советов». Такую команду будет непросто сломить.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» постарается подтвердить статус чемпиона России в новом сезоне. У команды большие амбиции. Нужно только немного времени на раскачку и адаптировать всех новичков. Недавно состав пополнил Гаэтан Перрен из «Осера». Это однозначное усиление состава, и француз уже приступил к тренировкам. Перед стартом нового сезона краснодарский клуб проиграл в матче за Суперкубок России ЦСКА (0:1), но во встрече 1-го тура РПЛ уже получилось разгромить «Пари НН» (3:0).

«Локомотив» также стартовал с разгромной победы в матче с «Сочи» (3:0). Встреча тоже получилась тяжёлой – все три гола были забиты после 81-й минуты. Причём авторами двух из них стали новички, которые перебрались из «Химок», — Зелимхан Бакаев и Александр Руденко. Однако это ещё раз доказывает тот факт, что Михаил Галактионов умеет раскрывать российских футболистов.

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Предлагаем поставить на то, что «Локомотив» не проиграет через тотал меньше 4.5 мяча, за 2.25. Железнодорожники проявили себя в 1-м туре РПЛ лучше «Краснодара». Бакаев и Воробьёв вышли на замену в концовке матча с «Сочи», и начался совсем другой футбол. Кроме того, забивали новички. Получается, что любой может изменить исход встречи. Вместе с тем много голов всё же не ждём. Станислав Агкацев недавно получил премию «Вратарь года» имени Льва Яшина. У него будет сумасшедшая мотивация. Здесь даже ничья 1:1 будет логична.

Прогноз на матч «Спартак» — «Балтика»

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» начал сезон с победы во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:0), но больше внимания привлекли эпизоды со спорным судейством. Василий Казарцев не засчитал четыре гола красно-белых и не назначил три пенальти в очень серьёзных моментах. Получилось так, что вместо празднования успешного старта пришлось обращаться в ЭСК РФС.

«Балтика» чувствует себя намного увереннее, чем махачкалинцы. Она запросто может сотворить сенсацию, вскрыв все проблемные зоны красно-белых. Кроме того, Талалаев не первый год в РПЛ и сможет подготовить своих футболистов правильно. Они и так пошумели в межсезонье, одолев «Зенит» (2:1). Да и стартовали калининградцы в РПЛ весьма уверенно, сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1).

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Команда из Калининграда умело пользуется своими моментами в штрафной соперника, потому что их не так много. Приходится извлекать максимум выгоды. Футболисты очень хорошо физически подготовлены и организованы. К тому же они тренировались в Москве, поэтому не будут изнурены перелётами. Предлагаем поставить на гол «Балтики» в матче со «Спартаком» за 1.85.

Экспресс на матчи РПЛ 26 июля 2025 года

  • Ставка 1: ничья в матче «Динамо» — «Ростов» за 4.00.
  • Ставка 2: победа «Акрона» в матче с «Сочи» за 2.90.
  • Ставка 3: «Локомотив» не проиграет «Краснодару» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25.
  • Ставка 4: «Балтика» забьёт «Спартаку» за 1.85.

Общий коэффициент: 4.00 х 2.90 х 2.25 х 1.85 = 48.2.

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