Дежавю «Милана» в матче с «Ливерпулем» и Летняя серия Премьер-лиги: экспресс на футбол

Клубы АПЛ готовятся к новому сезону в разных местах. «Ливерпуль», например, отправился в Азию, чтобы провести товарищеские встречи, а «Манчестер Юнайтед» примет участие в Летней серии Премьер-лиги, которая пройдёт в США. Делаем прогнозы на матчи сегодня, 26 июля, и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Милан»

Арне Слот привёл «Ливерпуль» к новому чемпионству в прошлом сезоне английской Премьер-лиги. Доминирование было серьёзным, отрыв от ближайшего преследователя говорит сам за себя. Команда была сформирована ещё Юргеном Клоппом. Но теперь Арне Слот вносит изменения. Пошли смелые трансферы.

«Милан», в свою очередь, столкнулся с перестройкой. Для того чтобы вернуться в еврокубки, руководство пригласило на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. «Россонери» прибыли в Азию раньше, чтобы сыграть с лондонским «Арсеналом», и получилось плохо. Уступили лишь со счётом 0:1, но посмотрите на содержание! «Канониры» имели колоссальное преимущество по ударам в сторону ворот, угловым и владению.

Вряд ли чего-то принципиально иного стоит ожидать в предстоящем матче с «Ливерпулем». «Ливерпуль» не уступает «Арсеналу» по мощностям, а после трансферов, вероятно, стал ещё сильнее. Ввиду общего состояния всех футболистов, только недавно вышедших из отпуска, увидеть много голов, скорее всего, не получится. Однако победа должна остаться за английским клубом.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» будет стремиться провести свой полный сезон под руководством Рубена Аморима. Прошлый лучше забыть, как страшный сон. Сейчас линию атаки команды пополнили несколько новичков, которые должны добавить вариативности. С другой стороны, нужно набраться терпения, чтобы все механизмы заработали.

«Вест Хэм Юнайтед», в свою очередь, перестраивается. Грэм Поттер ведёт команду, но есть некоторые нюансы. Эль-Хаджи Малик Диуф и Кайл Уолкер-Питерс, как ожидается, усилят оборону, однако уход Мохамеда Кудуса рискует ослабить атаку.

С учётом того, что футболисты «Манчестер Юнайтед» не сумели продавить оборону вернувшегося из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» (0:0), едва ли стоит от них ждать много голов в предстоящем матче. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча выглядит перспективно. Тем более что она заходила в шести из девяти предыдущих очных встреч.

Экспресс на футбол 26 июля 2025 года

Ставка 1: «Ливерпуль» победит «Милан» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

«Ливерпуль» победит «Милан» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «МЮ» — «Вест Хэм» за 2.10.

Общий коэффициент: 2.55 х 2.10 = 5.35.