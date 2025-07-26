Ян — Макги и Уиттакер — де Риддер: экспресс на UFC on ABC 9

В ночь с 26 на 27 июля в Абу-Даби на «Этихад-Арене» пройдёт турнир UFC on ABC 9. В главном событии вечера сразятся австралиец Роберт Уиттакер и нидерландец Ренье де Риддер. В ещё одном из боёв основного карда выступит Пётр Ян, соперник которого — американец Маркус Макги. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на бой Пётр Ян — Маркус Макги

После полосы неудач Пётр Ян постепенно возвращается в топ. Достойные победы над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду — тому подтверждение. После этого россиянин претендовал на бой с кем-то из топов дивизиона, однако такой поединок ему не дали. Поэтому Ян сразится с Маркусом Макги, чтобы не простаивать.

Предстоящий бой из категории lose-lose. Поэтому нужно побеждать и делать это уверенно. Избежать недооценки и быстро вкатиться в бой. Именно с этим у Яна были проблемы в недавнем прошлом. Тем более что на этот раз поединок будет состоять из трёх раундов.

Что вообще мы знаем о Маркусе Макги? У него четыре победы в UFC, но уровень оппозиции был откровенно слабый. В плане бойцовских навыков американец тоже ничем не впечатляет. Работает первым номером, старается агрессивно атаковать. Однако защиты там практически нет, чем Ян должен воспользоваться. В коротком поединке россиянин, пожалуй, не будет настаивать на нокауте. Поставим на его победу по очкам за 1.67.

Прогноз на бой Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер

Подающий большие надежды де Риддер и опытный бывший чемпион в среднем весе Уиттакер — от такого поединка хочется ждать нокаута или лучшего выступления вечера. Для Ренье победа станет огромным шагом вперёд, поэтому он точно будет заряжен. Второго шанса потом может и не представиться.

Уиттакер — это очень серьёзный вызов, ведь он больше десятка лет дерётся в UFC. Конечно, боец уже не в такой идеальной форме, в какой был, когда выиграл пояс чемпиона. Однако запаса сил у него ещё хватает. В скорости Уиттакер может даже превосходить де Риддера. Бойцы одного возраста, однако с разным бэкграундом.

Если поединок пройдёт в стойке, то у Ренье будут большие трудности. Бывший чемпион работает быстро. С таким уровнем сопротивления Голландский рыцарь ещё не встречался. Предлагаем поставить на победу Уиттакера нокаутом с коэффициентом 2.65. Де Риддера можно побеждать, если не позволять ему работать первым номером.

Экспресс на турнир UFC on ABC 9 26 июля 2025 года

Ставка 1: победа Яна в бою с решением за 1.67.

победа Яна в бою с решением за 1.67. Ставка 2: победа Уиттакера в бою с Ренье де Риддером нокаутом за 2.65.

Общий коэффициент: 1.67 х 2.65 = 4.42.