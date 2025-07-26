«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Пока Исак бунтует, Артета доминирует

У «канониров» форма гораздо лучше, чем у «сорок».

27 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Национальный» в Сингапуре. Начало — в 14:30 мск. Как усилились «канониры» и какие проблемы у «сорок»? Смотрим.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 27 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Ньюкасл Юнайтед» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу лондонского клуба за 9.00.

Прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Ньюкасл» (27.07.2025)

«Арсенал» начал подготовку к новому сезону АПЛ в Сингапуре матчем с «Миланом» (1:0). Низкий темп, слабая результативность и выявленные проблемы. Для этого и проводят контрольные встречи — чтобы исправить все ошибки и вклинить в состав новичков. Автором единственного гола стал Букайо Сака.

Лондонский клуб активно работает на трансферном рынке. В Сингапур уже прибыл новичок Кристьян Москера, способный усилить линию защиты. На подходе трансфер Виктора Дьёкереша. Мартин Субименди, Кепа Аррисабалага и Нони Мадуэке уже дебютировали. Микель Артета остался ими доволен.

Однако больше всех выделялся своей выдающейся игрой Кай Хаверц. Он был очень активен и участвовал в развитии атак. Впереди матч с «Ньюкасл Юнайтед», в котором команда из Лондона сможет сыграть более агрессивно. У немецкого футболиста будет шанс забить.

Всё потому, что у «сорок» есть проблемы. Они потерпели разгромное поражение в контрольной встрече с «Селтиком» (0:4). В защите творился настоящий хаос, отсутствовала организованность, а в нападении игроки неэффективно использовали свои моменты — семь ударов в створ и ни одного забитого гола.

Скорее всего, скоро игра «Ньюкасла» сильно поменяется, однако на перестройку уйдёт много времени. Команда закупает вингеров, чтобы развивать свои атаки по флангам. В прошлом матче дебютировал Энтони Эланга. Но есть и большие потери — лучший бомбардир клуба Александер Исак отказался от продления контракта.

Качественной замены шведскому нападающему у команды из Ньюкасла просто нет. А вот лондонцы более разнообразны в атаке. Микель Артета сможет подтянуть реализацию к предстоящей встрече. А когда прибудет Дьёкереш — эта проблема станет совсем не актуальной.

Предлагаем поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.45. Кадровые проблемы есть у всех во время предсезонных сборов, однако у «Ньюкасл Юнайтед» они особенно острые. Ещё и внезапно бунт устроил Александер Исак, чем наверняка деморализовал команду.

Ставка: победа «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» с форой (-1.5) за 2.45.