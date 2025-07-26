«Оренбург» — «Динамо» Махачкала. А что, если «Спартак» упустил Слишковича?

27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 мск. Чего ожидать от игры команд, которые примерно одного уровня?

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала 27 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение оренбургскому клубу. Поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Динамо» из Махачкалы оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» Махачкала (27.07.2025)

Главной сенсацией 1-го тура РПЛ можно назвать «Оренбург». Вроде в нулевой ничьей с ЦСКА нет ничего героического. Но важно понимать, что это команда, которая готовилась к Первой лиге. Состав покинуло большое количество ключевых игроков, в элиту с нынешним подбором никто не сунулся бы.

При этом Владимир Слишкович не торопит спортивного директора с трансферами, а будет работать с теми, кто есть. Его подопечные очень хорошо действовали в обороне, а иногда даже у них были шансы совершить быструю контратаку. Для старта в новом сезоне РПЛ с составом под Первую лигу это очень хороший результат.

Однако, если «Оренбург» стал героем 1-го тура, махачкалинское «Динамо» провело самый скандальный матч. Встречалось со «Спартаком» и уступило со счётом 0:1. Правда, цифры на табло совсем не соответствуют действительности. Москвичам отменили четыре мяча, а ещё было несколько спорных эпизодов с неназначенным пенальти.

Поэтому можно смело сказать, что команда из Махачкалы находится далеко не в лучшей форме, хотя всё равно умеет создавать проблемы соперникам ловушками из офсайдов. У подопечных Хасанби Биджиева не идёт игра ещё с прошлого сезона. Суммарно вместе с товарищескими матчами они не знают вкуса побед на протяжении 11 игр. Восемь из них закончились поражениями.

Прежний тренер, прежний состав — вот причины слабых выступлений. «Динамо» нужно освежить свою игру, потому что уровень соперников вырос. Когда закончится чёрная полоса — непонятно, но «Оренбург» в предстоящей встрече явно смотрится лучше на роль победителя. Поставим на его успех за 2.40.

Дело не только в ничьей с ЦСКА, но и в том, какая атмосфера царит внутри состава и раздевалке оренбуржцев. Владимир Слишкович в интервью заступился за своих подопечных. Ему не понравилось, что их называли аутсайдерами, которые должны проиграть армейцам с разгромным счётом. Он не даёт команду в обиду — она отвечает ему самоотдачей на поле. А что, если «Спартак» зря не дал специалисту шанс?

Ставка: победа «Оренбурга» в матче с махачкалинским «Динамо» за 2.40.