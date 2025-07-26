ЦСКА — «Ахмат». Челестини добудет первую победу в РПЛ

Новый сезон Российской Премьер-Лиги набирает обороты. Добрались до 2-го тура. В воскресенье, 27 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч ЦСКА — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск. Армейская молодёжка обыграла грозненскую со счётом 3:1, посмотрим, что покажут основные команды.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 27 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа грозненского «Ахмата» оценивается в 6.10, а на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (27.07.2025)

В какой-то степени соперники похожи. Хотя бы своим горем. На двоих в 1-м туре набрали всего одно из шести возможных очков и не забили ни одного гола. Московский ЦСКА гостил у «Оренбурга», которому несказанно повезло снова выступить в Российской Премьер-Лиге, и сыграл вничью со счётом 0:0. Грозненский «Ахмат», в свою очередь, принимал казанский «Рубин» и уступил со счётом 0:2.

Однако всё не так однозначно плохо, как может показаться. Начнём с москвичей. Во-первых, надо сказать, что нули на табло совсем не отражают происходящее на поле. Если бы не Игорь Акинфеев и Богдан Овсянников, зрители могли бы рассчитывать на шоу. Вратари действительно сыграли на высшем уровне. Во-вторых, даже при таких раскладах столичный клуб был ближе к голу и должен был побеждать.

Грозненцы же выступали на своём поле, однако это им не помогло. Пропустили в каждом из таймов по голу — на 24-й и 51-й минутах. Вот только счёт по-хорошему должен был быть диаметрально противоположным. Хозяева нанесли в два раза больше ударов в створ (шесть против трёх), в пять раз чаще разыгрывали угловые (пять против одного) и имели внушительное преимущество по проценту владения мячом (65 против 35).

Кроме того, футболисты «Рубина» очень часто нарушали правила, схлопотали сразу семь предупреждений. Игроки «Ахмата», впрочем, не сумели воспользоваться и перевесом по штрафным ударам. С другой стороны, грозненский клуб претерпел много изменений перед стартом сезона: новый тренерский штаб, новые сильные игроки. Должно пройти какое-то время, чтобы механизмы притёрлись.

Пока есть впечатление, что «Ахмат» строится. ЦСКА же достался Фабио Челестини достаточно целостным, при этом работают и внесённые изменения. Во время предсезонки удалось показать результативный футбол. Плюс выиграли трофей у «Краснодара». Грозненский клуб под руководством Александра Сторожука снова сыграет неплохо, но на домашнем стадионе армейцы должны побеждать, забив пару мячей.

Ставка: ЦСКА победит «Ахмат» и забьёт минимум два гола за 2.00.