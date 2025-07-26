«Рубин» — «Зенит». Даку наказывает, Жерсон — отвечает

27 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Рубин» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20:00 мск. Казанский клуб хорошо играет на своём поле, но петербуржцы не зря идут фаворитами.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Рубина» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу петербургского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (27.07.2025)

«Рубин» может гордиться результатом матча 1-го тура РПЛ, в котором обыграл «Ахмат» (2:0). Не пропустил и забил два мяча, но по игре не выглядел убедительно. Соперник полностью владел инициативой, однако не смог пробить Евгения Ставера. Казанцы же оказались эффективны в немногочисленных атаках.

Рашид Рахимов не собирается в новом сезоне менять состав и рассчитывает на тех футболистов, которые уже сыграны. Действительно, зачем менять то, что и так хорошо работает. Особенно качественно его подопечные выступают на домашнем стадионе. Прошлый сезон они завершили с серией из восьми побед на своём поле.

Поддержка трибун, конечно, очень важна, но и по составу «Рубин» неплох. Мирлинд Даку продлил контракт и находится в прекрасной форме. Скоро нападающий сможет забить свой первый гол в этом сезоне РПЛ. Классно сыграл Ставер на воротах в матче с «Ахматом» и был признан лучшим игроком. Всё работает как часы.

Клуб Сергея Семака не потерял лидеров и усилил проблемные позиции, а межсезонье провёл впечатляюще. Несмотря на это, во встрече 1-го тура возникли трудности с «Ростовом». Сине-бело-голубые пропустили первыми, но во втором тайме смогли одержать волевую победу со счётом 2:1. Да и то благодаря назначенному на 79-й минуте пенальти, который реализовал Мостовой.

Хотя в атаке «Зенит» был просто неудержим, подводила лишь реализация. Официально дебютировали Роман Вега и Жерсон. Семак остался доволен их выступлением, однако сказать, сможет ли выпустить бразильца в матче с «Рубином» с первых минут, не смог. Хотя сам полузащитник выразил готовность.

Постепенно новички втянутся в игру клуба из Санкт-Петербурга, а лидеры наберут нужную форму. Тогда начнётся совсем другой футбол. А пока у команды из Казани есть шанс хотя бы не проиграть всухую, как это было в двух очных встречах прошлого сезона РПЛ (дважды по 0:4). Судя по всему, обе команды забьют, а тотал превысит 2.5 мяча.

«Рубин» отлично играет на домашнем стадионе, а ещё будет мотивирован Мирлинд Даку, которого «Зенит» пытался купить в межсезонье, но не сошёлся по зарплате. Ну а говорить о возможностях в атаке сине-бело-голубых даже не стоит, там и так всё понятно — Жерсон, Мостовой, Кассьерра, Педро, Глушенков, Соболев, Гонду. Внушительно!

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Рубин» — «Зенит» за 2.30.