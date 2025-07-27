«Оренбург» удивляет, а у «Зенита» проблемы: экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.0

Сегодня, 27 июля, завершится программа 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Следим сразу за тремя матчами. ЦСКА должен одержать первую победу в РПЛ при новом тренере, «Оренбург» снова всех удивит, а «Зенит» — не такой уж фаворит. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат»

В какой-то степени соперники похожи. Хотя бы своим горем. На двоих в 1-м туре набрали всего одно из шести возможных очков и не забили ни одного гола. Московский ЦСКА гостил у «Оренбурга», которому несказанно повезло снова выступить в Российской Премьер-Лиге, и сыграл вничью со счётом 0:0. Грозненский «Ахмат», в свою очередь, принимал казанский «Рубин» и уступил со счётом 0:2.

Однако всё не так однозначно плохо, как может показаться. ЦСКА не дали выиграть прыгнувший из кожи «Оренбург» и, в частности, голкипер Богдан Овсянников. «Ахмат», в свою очередь, имел солидное преимущество по всем аспектам, но был хуже в реализации. Впрочем, грозненский клуб претерпел много изменений перед стартом сезона. Должно пройти какое-то время, чтобы механизмы притёрлись.

Пока есть впечатление, что «Ахмат» строится. ЦСКА же достался Фабио Челестини достаточно целостным, при этом работают и внесённые изменения. Во время предсезонки удалось показать результативный футбол. Плюс выиграли трофей у «Краснодара». Грозненский клуб под руководством Александра Сторожука снова сыграет неплохо, однако на домашнем стадионе армейцы должны побеждать, забив пару мячей.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала

Главной сенсацией 1-го тура РПЛ можно назвать «Оренбург». Вроде в нулевой ничьей с ЦСКА нет ничего героического. Но важно понимать, что это команда, которая готовилась к Первой лиге. Состав покинуло большое количество ключевых игроков, в элиту с нынешним подбором никто не сунулся бы.

При этом Владимир Слишкович не торопит спортивного директора с трансферами, а будет работать с теми, кто есть. Его подопечные очень хорошо действовали в обороне, а иногда даже у них были шансы совершить быструю контратаку. Для старта в новом сезоне РПЛ с составом под Первую лигу это очень хороший результат.

Махачкалинское «Динамо» должно было проигрывать «Спартаку» крупнее, нежели 0:1. Прежний тренер, прежний состав — вот причины слабых выступлений, которые тянутся ещё с прошлого сезона. «Динамо» нужно освежить свою игру, потому что уровень соперников вырос. Когда закончится чёрная полоса — непонятно, но «Оренбург» в предстоящей встрече явно лучше подходит на роль победителя.

Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»

«Рубин» может гордиться результатом матча 1-го тура РПЛ, в котором одолел «Ахмат» (2:0). Рашид Рахимов не собирается в новом сезоне менять состав и рассчитывает на тех футболистов, которые уже сыграны. Действительно, зачем менять то, что и так хорошо работает. Особенно качественно его подопечные выступают на домашнем стадионе. Прошлый сезон они завершили с серией из восьми побед на своём поле.

Поддержка трибун, конечно, очень важна, но и по составу «Рубин» неплох. Мирлинд Даку продлил контракт и находится в прекрасной форме. Скоро нападающий сможет забить свой первый гол в этом сезоне РПЛ. Классно сыграл Ставер на воротах во встрече с «Ахматом» и был признан лучшим игроком. Всё работает как часы.

Клуб Сергея Семака не потерял лидеров и усилил проблемные позиции, а межсезонье провёл впечатляюще. Несмотря на это, в матче 1-го тура возникли трудности с «Ростовом». Постепенно новички втянутся в игру клуба из Санкт-Петербурга, а лидеры наберут нужную форму. Тогда начнётся совсем другой футбол. А пока у команды из Казани есть шанс хотя бы не проиграть всухую.

Экспресс на матчи РПЛ 27 июля 2025 года

Ставка 1: ЦСКА победит «Ахмат» и забьёт минимум два гола за 2.00.

ЦСКА победит «Ахмат» и забьёт минимум два гола за 2.00. Ставка 2: победа «Оренбурга» в матче с махачкалинским «Динамо» за 2.40.

победа «Оренбурга» в матче с махачкалинским «Динамо» за 2.40. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Рубин» — «Зенит» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.40 х 2.30 = 11.0.