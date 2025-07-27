«Арсенал» в Азии и финал женского ЧЕ-2025: прогнозы на футбол

В Азии проходит турне с участием именитых представителей английской Премьер-лиги. Так, сегодня в Сингапуре состоится матч «Арсенал» — «Ньюкасл». Однако не только этим богата футбольная программа воскресенья. Сегодня, 27 июля, состоится финал женского чемпионата Европы. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

«Арсенал» начал подготовку к новому сезону АПЛ в Сингапуре матчем с «Миланом» (1:0). Низкий темп, слабая результативность и выявленные проблемы. С другой стороны, лондонский клуб имел существенное преимущество. Кроме того, активно работает на трансферном рынке. В Сингапур уже прибыл новичок Кристьян Москера. На подходе трансфер Виктора Дьёкереша. Мартин Субименди, Кепа Аррисабалага и Нони Мадуэке уже дебютировали.

Но больше всех выделялся своей выдающейся игрой Кай Хаверц. Он был очень активен и участвовал в развитии атак. Впереди матч с «Ньюкасл Юнайтед», в котором команда из Лондона сможет сыграть более агрессивно. У немецкого футболиста будет шанс забить. Всё потому, что у «сорок» есть проблемы. Скоро их игра сильно поменяется, закупаются вингеры. Однако на перестройку уйдёт много времени.

Предлагаем поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.45. Кадровые проблемы есть у всех во время предсезонных сборов, однако у «Ньюкасл Юнайтед» они особенно острые. Ещё и внезапно бунт устроил Александер Исак, чем наверняка деморализовал команду.

Прогноз на матч Англия (ж) — Испания (ж)

У женской сборной Испании на кону стоит история. После побед на чемпионате мира и в Лиге наций победа на чемпионате Европы сделает испанских футболисток первыми, кто будет обладать всем комплектом трофеев. А помимо дополнительной мотивации, у них есть отличная форма. На групповом этапе были уверенные победы, в плей-офф тоже всё находилось плюс-минус под контролем.

С другой стороны, у сборной Англии есть Сарина Вигман. Эта тренер выводила свои команды в финалы на четырёх крупных турнирах подряд. Значит, есть система. Англичанки здорово прошли групповой этап и как минимум доходили до дополнительного времени в плей-офф ЧЕ-2025. Логично ждать, что они сумеют сохранить баланс на табло в основное время и в финале.

Женская сборная Испании, конечно, справедливо кажется фаворитом. Однако у сборной Англии есть дополнительный стимул. На прошлом чемпионате мира англичанки проиграли испанкам в финале со счётом 0:1. На этот раз попробуют взять реванш. Матчи рискует затянуться, а мы будет ждать ничейный исход в основное время.

Экспресс на футбол 27 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» с форой (-1.5) за 2.45.

победа «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» с форой (-1.5) за 2.45. Ставка 2: ничья в основное время финала женского Евро-2025 за 3.60.

Общий коэффициент: 2.45 х 3.60 = 8.82.