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Англия — Испания, 27 июля 2025, прогноз на матч, женский ЧЕ-2025, финал, счёт, голы, ставки на футбол, экспрессы сегодня бесплатно

«Арсенал» в Азии и финал женского ЧЕ-2025: прогнозы на футбол
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на футбол 27 июля 2025 года
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Общий коэффициент — 8.82.

В Азии проходит турне с участием именитых представителей английской Премьер-лиги. Так, сегодня в Сингапуре состоится матч «Арсенал» — «Ньюкасл». Однако не только этим богата футбольная программа воскресенья. Сегодня, 27 июля, состоится финал женского чемпионата Европы. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» начал подготовку к новому сезону АПЛ в Сингапуре матчем с «Миланом» (1:0). Низкий темп, слабая результативность и выявленные проблемы. С другой стороны, лондонский клуб имел существенное преимущество. Кроме того, активно работает на трансферном рынке. В Сингапур уже прибыл новичок Кристьян Москера. На подходе трансфер Виктора Дьёкереша. Мартин Субименди, Кепа Аррисабалага и Нони Мадуэке уже дебютировали.

Но больше всех выделялся своей выдающейся игрой Кай Хаверц. Он был очень активен и участвовал в развитии атак. Впереди матч с «Ньюкасл Юнайтед», в котором команда из Лондона сможет сыграть более агрессивно. У немецкого футболиста будет шанс забить. Всё потому, что у «сорок» есть проблемы. Скоро их игра сильно поменяется, закупаются вингеры. Однако на перестройку уйдёт много времени.

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Предлагаем поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.45. Кадровые проблемы есть у всех во время предсезонных сборов, однако у «Ньюкасл Юнайтед» они особенно острые. Ещё и внезапно бунт устроил Александер Исак, чем наверняка деморализовал команду.

Прогноз на матч Англия (ж) — Испания (ж)

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Не начался
Испания (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У женской сборной Испании на кону стоит история. После побед на чемпионате мира и в Лиге наций победа на чемпионате Европы сделает испанских футболисток первыми, кто будет обладать всем комплектом трофеев. А помимо дополнительной мотивации, у них есть отличная форма. На групповом этапе были уверенные победы, в плей-офф тоже всё находилось плюс-минус под контролем.

С другой стороны, у сборной Англии есть Сарина Вигман. Эта тренер выводила свои команды в финалы на четырёх крупных турнирах подряд. Значит, есть система. Англичанки здорово прошли групповой этап и как минимум доходили до дополнительного времени в плей-офф ЧЕ-2025. Логично ждать, что они сумеют сохранить баланс на табло в основное время и в финале.

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Женская сборная Испании, конечно, справедливо кажется фаворитом. Однако у сборной Англии есть дополнительный стимул. На прошлом чемпионате мира англичанки проиграли испанкам в финале со счётом 0:1. На этот раз попробуют взять реванш. Матчи рискует затянуться, а мы будет ждать ничейный исход в основное время.

Экспресс на футбол 27 июля 2025 года

  • Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» с форой (-1.5) за 2.45.
  • Ставка 2: ничья в основное время финала женского Евро-2025 за 3.60.

Общий коэффициент: 2.45 х 3.60 = 8.82.

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