«Урал» — «Черноморец». В Екатеринбурге будут недовольны

28 июля 2025 года в матче 2-го тура Первой лиги сыграют «Урал» и «Черноморец». Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16:30 мск. Будет интересно наблюдать за игрой клубов, которые в прошлом сезоне считались прямыми конкурентами в борьбе за выход в РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Урал» — «Черноморец» 28 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Черноморца» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Екатеринбурга за 6.00.

Прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Урал» — «Черноморец» (28.07.2025)

«Урал» и «Черноморец» в прошлом сезоне Первой лиги были конкурентами в борьбе за выход в Российскую Премьер-Лигу. Но получилось так, что оба клуба не достигли своих целей по разным причинам. Когда они встречались последний раз на «Екатеринбург Арене», хозяева победили со счётом 2:1.

Матч 1-го тура с «Шинником» продемонстрировал, что у екатеринбуржцев пока не всё так гладко. Им пришлось играть вторым номером и сдерживать давление соперника. Оборона и экс-вратарь «Спартака» Александр Селихов справились отлично, а также удалось забить гол, несмотря на немногочисленные шансы в атаке. В итоге победа — 1:0.

Возможно, трудности связаны с новым тренером. В сезон-2025/2026 команда из Екатеринбурга вошла под руководством Мирослава Ромащенко. В целом задача была выполнена, и план тренера сработал. В игре с «Шинником» в стартовом составе вышел купленный у «Черноморца» Роман Акбашев. Он был одним из лидеров, так что его знания будут полезны в предстоящей встрече.

Клуб из Новороссийска не смог получить лицензию РПЛ, однако финишировал на третьем месте в Первой лиге. Поэтому непонятно, с какими задачами он подходит к новому сезону. Матч 1-го тура завершился волевой ничьей с одним из фаворитов — «Родиной» (1:1). В атаке удавалось даже превосходить соперника.

И это несмотря на то, как сильно «Черноморец» обновился за межсезонье. Новым тренером стал Сергей Первушин, а состав покинули многие лидеры. Зато пришло много свежих футболистов, которые быстро адаптировались. Среди них есть и воспитанники «Краснодара». По сути задача наставника — создать совершенно новую команду.

Клуб из Новороссийска не знает поражений на протяжении 11 официальных матчей. В гостях беспроигрышная серия длится шесть встреч, пять из которых заканчивались победами. Как будто хуже не стало. Хотя бы по результату первой игры. Есть шансы зацепиться за ничью.

Предлагаем поставить на то, что «Черноморец» не проиграет «Уралу», с коэффициентом 1.95. Пока Ромащенко и его подопечные будут раскачиваться на старте сезона, у них есть уязвимые места. Команда из Новороссийска грамотно действует в атаке и обороне. Кажется, что все обновления пришлись к месту.

Ставка: «Черноморец» не проиграет «Уралу» за 1.95.