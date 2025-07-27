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Россия — Иран, 28 июля 2025, прогноз на товарищеский матч, смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало, ставки на баскетбол

Российские баскетболисты снова в деле! Почему матч Россия — Иран полезен?
Максим Ермаков
Россия — Иран: прогноз на матч
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Зоран Лукич хорошо сделает свою работу.

28 июля 2025 года в баскетбольном товарищеском матче сыграют сборные России и Ирана. Встреча состоится на арене «Баскетбольный центр Московской области» в Химках. Начало — в 19:00 мск. Первая игра команды Зорана Лукича в этом году. Какой она будет?

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Иран 28 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.12, а шансы сборной Ирана оценили в 7.00. Ничья идёт с коэффициентом 22.00.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 142.5 очка можно за 1.85, тотал меньше 142.5 очка тоже идёт за 1.85. Победу россиян с форой (-14.5) эксперты оценили коэффициентом 1.98. Если иранцы выиграют с форой (+14.5), сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Иран (28.07.2025)

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
28 июля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная России по баскетболу выходит из спячки. Правда, пока что предстоит провести лишь только контрольные матчи. Но и они необходимы нашей команде, чтобы получать соответствующую практику. В прошлом году удалось выиграть два Кубка Дружбы.

Зоран Лукич решил омолодить состав национальной команды. Многие баскетболисты раньше никогда не играли друг с другом, поэтому могут возникнуть проблемы со взаимопониманием. Именно этим вопросом и занимается наставник во время тренировочного процесса.

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Перегружать никого он не собирается, ведь скоро начнётся новый сезон, а спортсмены должны подойти к нему без травм. Чтобы было проще наладить связки, Лукич вызвал Ивана Ухова и Александра Ганькевича. Оба выступают за ЦСКА и стали чемпионами Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне.

Преимущество большого количества молодых баскетболистов в составе в том, что они очень серьёзно относятся к товарищеским встречам в период отстранения сборной. Каждый постарается выделиться, показать себя с лучшей стороны и получить бесценный опыт.

Сборная Ирана готовится к Кубку Азии — 2025, который стартует в августе. Поэтому явится оптимальным составом и будет заряжена на борьбу. В 2023 году она уже встречалась со сборной России дважды. Оба раза проиграла — 59:72 и 57:71. Будет присутствовать дополнительная мотивация взять реванш.

Что касается игровой практики иранской команды, то её гораздо больше. Всё-таки в этом году она принимала участие в матчах квалификации Кубка Азии, одолев Индию и Казахстан. В июле было уже три товарищеские встречи, но в них удалось одержать лишь одну победу — в игре с Иорданией. А Египту и Ливану иранцы уступили.

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В качестве ставки предлагаем взять победу сборной России с форой (-13.5) за 1.85. Команда Зорана Лукича — это не просто молодой и мотивированный коллектив. Это смесь талантов и опыта баскетболистов, которые являются обладателями титулов. Благодаря им получится создать результативные звенья и добиться более убедительной победы, чем в 2023 году.

Статус отстранения сборной России был продлён ФИБА до следующего заседания. Ближайшее должно состояться уже в августе. Федерация пока не даёт никаких комментариев до этого собрания, но нельзя исключать и будущего допуска команды. В том числе поэтому важно проводить товарищеские встречи.

Ставка: победа сборной России в матче с Ираном с форой (-13.5) за 1.85.

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