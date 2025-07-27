«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026

29 июля стартует новый розыгрыш Кубка России. Сначала в бой вступают клубы РПЛ, а чуть позже начнут и клубы низших лиг, а также любительские команды. Букмекеры принимают ставки на чемпиона. Стоит ли ждать сенсаций? Разбираемся в раскладах.

«Зенит» снова фаворит

Разумеется, наиболее пристальное внимание — к линии на победителя турнира. Здесь явный фаворит — «Зенит». Поставить на петербуржцев можно с коэффициентом 3.20. Это почти в два раза ниже, чем на ближайшего преследователя.

Дальше аналитики ставят «Краснодар» (6.00) и «Спартак» (7.00). А вот вероятность ЦСКА защитить титул оценили в 9.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на московское «Динамо». На «Локомотив» дают 12.00, а на финалиста прошлого сезона — «Ростов» — 15.00. Заключить пари на победу казанского «Рубина» можно за 25.00, а шансы остальных клубов начинаются с котировки 50.00.

Может ли быть суперсенсация?

Интересно, что с коэффициентом 15.00 можно поставить на то, что в финале Кубка России — 2025/2026 сыграет клуб не из РПЛ. В последний раз такое случалось в сезоне-2019/2020, когда до решающего матча добрались «Химки».

На этот раз из клубов Первой лиги выше всех оценили шансы «Урала» — на то, что екатеринбуржцы возьмут Кубок, дают коэффициент 150.00. За 200.00 можно сделать ставку на целый ряд команд — «Енисей», «Родина», «Ротор», «СКА-Хабаровск» или «Черноморец». Шансы остальных и того меньше. Конечно, спрогнозировать прорыв какого-то конкретного коллектива перед стартом турнира очень сложно.

Группа А — Сторожук составит конкуренцию Семаку?

В квартете А Пути РПЛ сыграют «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Оренбург». Петербуржцы здесь очевидные фавориты, на их победу в квартете можно поставить за 1.27. Стоит обратить внимание на грозненцев — у команды Александра Сторожука глубокий состав (11.00). «Рубин» (8.50), скорее всего, сконцентрируется на РПЛ, а «Оренбургу» нужно кардинально усиливать состав — подопечным Владимира Слишковича вообще пока не до Кубка России.

Группа B — у «Краснодара» и «Динамо» нет конкуренции

В группе B выделяются «Краснодар» (2.00) и «Динамо» (2.15). Пожалуй, справедливо, что южан ставят чуть выше — всё-таки у команды Мурада Мусаева после всех трансферов обойма чуть глубже.

В соперниках у этих клубов — «Крылья Советов» (13.00) и «Сочи» (17.00). Для этих команд Кубок — способ наиграть связи, обязательной задачи здорово выступить явно нет. У самарцев совершенно новая команда, куча новичков и у сочинцев, а ещё 0:7 по итогам двух туров чемпионата. Главное сейчас — сыграться и не упустить поезд в РПЛ.

Группа С — «Спартак» залижет раны

Очевидно, что в квартете С больше всего шансов у «Спартака» (1.37). Кадровый ресурс поможет команде Деяна Станковича, да и это неплохой способ поднять себе настроение после не лучшего старта в чемпионате.

За 5.40 можно сделать ставку на победу в группе «Ростова». Южане — финалист последнего розыгрыша Кубка, совсем бросать вёсла они не будут, но в группе же главная задача — не стать последними.

«Пари НН» (14.00) и махачкалинское «Динамо» (15.00) — аутсайдеры. Возможно, нижегородцам будет чуть проще, с кадрами у них получше. У махачкалинцев лучше сыгранность, однако пока нет новичков и очень куцая обойма. Так что на Кубок команда Хасанби Биджиева явно не будет делать упор.

Группа D — здесь ничего не понятно!

Пожалуй, самый непредсказуемый квартет. Да, здесь есть действующий чемпион — ЦСКА (1.81) и «Локомотив» (2.55). Но есть и «Акрон» (15.00) с «Балтикой» (15.00). И, кажется, не всё так однозначно

У армейцев сейчас перестройка состава и не такая глубокая обойма, команде явно нужны трансферы. «Локомотив» в этом плане выглядит даже предпочтительнее. Стоит обратить внимание и на «Балтику». Команда Андрея Талалаева обладает достаточно глубоким составом, плюс на Кубок за балтийцев будут играть многочисленные новички, которые достаточно высокого класса. Пока они проходят адаптацию, игры на Кубок — хорошее подспорье. Интересно понаблюдать и за «Акроном», который выглядит спокойно и уверенно. Да и новички ещё точно подъедут.