«Акрон» — «Балтика». Будет скучно? Ни в коем случае!

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Акрон» и «Балтика». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18:30 мск. Чего ожидать от здорово стартовавших в новом сезоне команд? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Балтика» 29 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение тольяттинскому клубу. Поставить на победу «Акрона» можно с коэффициентом 2.25, а шансы калининградской «Балтики» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Акрон» — «Балтика» (29.07.2025)

Скромный «Акрон» в новом сезоне выглядит убедительно. Команда обрела хладнокровие и набралась опыта. Тактика Заура Тедеева работает, а Артём Дзюба играет ключевую роль. Причём форвард хорош не только в плане результативности, но и как наставник для молодых футболистов.

Клуб из Тольятти на старте РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В следующей же встрече за 13 минут разобрал оборону «Сочи» и забил три безответных мяча. Под конец первого тайма Дзюба установил окончательный счёт – 4:0. И это лучший бомбардир в истории российского футбола ещё не забил пенальти во второй половине матча.

Однако в Кубке России наверняка будет фактически другая команда. Заур Тедеев и в прошлом сезоне прибегал к ротации, но это не мешало «Акрону» выглядеть симпатично даже на фоне топовых соперников. Характера не отнять, да и футболисты со скамейки запасных ценят шанс проявить себя.

«Балтика» включила максимальные скорости на старте нового сезона РПЛ. Пока впечатления от её выступлений исключительно самые приятные. Причём это не та команда, которую привыкли видеть только жёстко обороняющейся. Теперь она неплохо играет впереди и уверенно реализует свои моменты.

Уже два московских клуба дрогнули под натиском калининградцев. Сначала они сыграли вничью с «Динамо» (1:1), а во 2-м туре с крупным счётом победили «Спартак» (3:0). Это ещё отменили гол Брайана Хиля. Сальвадорец чуть ли не ключевая фигура в атаке. Кто-то скажет, что помогли удаления в составе красно-белых, но большинство ещё нужно эффективно использовать.

Андрей Талалаев из тех тренеров, кто считает, что важна каждая игра. Вряд ли он будет пренебрегать кубковым матчем и выставит совсем другой состав. Хотя понятно, что ряд изменений произойдёт. Всё-таки впереди много тяжёлых игр в чемпионате России.

Предлагаем поставить на то, что «Балтика» не проиграет «Акрону», а обе команды забьют. Коэффициент — 2.35. Почти наверняка клубы проведут ротацию. Значит, мы будем наблюдать за ошибками в обороне и мотивированными резервистами. Не исключаем ничью, но если выбирать – калининградцы покрепче.

Ставка: «Балтика» не проиграет «Акрону» + обе забьют за 2.35.