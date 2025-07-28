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Динамо Москва — Сочи, 29 июля 2025, прогноз на матч Кубка России, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, трансляция, счёт, голы

Всех не оштрафуешь: «Сочи» придётся туго в матче Кубка России с «Динамо»
Максим Ермаков
«Динамо» Москва — «Сочи»: прогноз на матч
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Безжалостные москвичи обыграют беспомощных южан.

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18:30 мск. Просто подарок для Валерия Карпина и его подопечных. Почему? Сейчас объясним.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Сочи» 29 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.67, а шансы «Сочи» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу московского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Сочи» (29.07.2025)

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московское «Динамо» пока выглядит тяжёлым, а виной тому — перемены. Но они в лучшую сторону, просто требуется больше времени, чтобы их принять. Валерий Карпин перестраивает тактику и игру под себя, старается как можно быстрее помочь адаптироваться новичкам.

Создаётся впечатление, что заиграть под руководством тренера сборной России может любой. Взять хотя бы Хуана Касереса. Парагваец стал героем стартовых матчей РПЛ. Благодаря его голу удалось спасти ничью во встрече с «Балтикой» (1:1), а Иван Сергеев после его передачи забил победный мяч в игре с «Ростовом» (1:0).

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Валерий Карпин в прошлом сезоне вместе с бывшим клубом довольно серьёзно относился к Кубку России. Ещё один плюс нового наставника «Динамо» — умение и желание работать с молодёжью. Многие резервисты классно проявляли себя в товарищеских матчах, и теперь у них будет возможность сыграть в официальной встрече.

«Сочи» стал главным разочарованием на старте нового сезона. Южан и так называли в числе основных аутсайдеров, а Роберту Морено пророчили скорую отставку. Видимо, эксперты правы, потому что у испанца ничего не получается. Его команда проиграла оба матча в чемпионате России с общим счётом 0:7.

Сначала сочинцы уступили «Локомотиву» (0:3), что можно понять – в отличие от поражения во встрече 2-го тура с «Акроном» (0:4). После ужасной игры с тольяттинцами Морено в скандальном интервью заявил, что это самый позорный матч в его карьере. И попросил футболистов отдать половину месячной зарплаты на баланс клуба.

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Какая команда захочет отдавать все силы ради тренера, который не встал на её защиту? Винить нужно не только игроков, но и наставника, который в первую очередь должен был достучаться до своих подопечных. Пока непонятно, чем всё закончится, однако шансов одержать первую победу в сезоне у южан нет. Даже в Кубке России.

Прогнозируем победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.60. Невозможно представить, что сочинцы каким-то чудом смогут навязать достойную борьбу даже резервному составу москвичей. Карпин умеет работать с молодёжью, а талантов у него достаточно. Морено же добил свою команду жёстким интервью.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) в матче с «Сочи» за 2.60.

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