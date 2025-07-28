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Урал — Черноморец: прогноз и ставка на матч 28 июля, смотреть онлайн, прямая трансляция, канал, составы, голы, счёт, Первая лига

Экспресс на спорт: матч претендентов на РПЛ и сборная России по баскетболу
Максим Ермаков
Экспресс на спортивные матчи 28 июля 2025 года
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Готовимся к ударным будням.

Сегодня, 28 июля, в мире спорта не так много событий, а интересных — ещё меньше. Уже завтра стартует групповой этап Кубка России по футболу, но пока что следим за тем, что есть. В этот понедельник состоится матч Первой лиги между «Уралом» и «Черноморцем», а также товарищеская встреча баскетбольных сборных России и Ирана.

Прогноз на матч «Урал» — «Черноморец»

Россия — Лига PARI . 2-й тур
28 июля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал» и «Черноморец» в прошлом сезоне Первой лиги были конкурентами в борьбе за выход в Российскую Премьер-Лигу. Но получилось так, что оба клуба не достигли своих целей по разным причинам. Когда они встречались в последний раз на «Екатеринбург Арене», хозяева победили со счётом 2:1.

Матч 1-го тура с «Шинником» продемонстрировал, что у екатеринбуржцев пока не всё так гладко. Возможно, трудности связаны с новым тренером. В сезон-2025/2026 команда из Екатеринбурга вошла под руководством Мирослава Ромащенко. Пока что уверенной игры нет.

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Клуб из Новороссийска не смог получить лицензию РПЛ, однако финишировал на третьем месте в Первой лиге. Как будто бы хуже после этого не стало, удалось неплохо сыграть с крепкой «Родиной». Предлагаем поставить на то, что «Черноморец» не проиграет «Уралу». Пока Ромащенко и его подопечные будут раскачиваться на старте сезона, у них есть уязвимые места. Команда из Новороссийска грамотно действует в атаке и в обороне, может этим воспользоваться.

Прогноз на матч Россия — Иран

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
28 июля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная России по баскетболу выходит из спячки. Правда, пока что предстоит провести лишь только контрольные матчи. Но и они необходимы нашей команде, чтобы получать соответствующую практику. В прошлом году удалось выиграть два Кубка Дружбы.

Зоран Лукич решил омолодить состав национальной команды. Многие баскетболисты раньше никогда не играли друг с другом, поэтому могут возникнуть проблемы со взаимопониманием. Однако перегружать тренер никого не собирается. А преимущество большого числа молодых баскетболистов в составе в том, что они очень серьёзно относятся к товарищеским встречам.

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Что касается игровой практики иранской команды, то её гораздо больше, чем у российской. В качестве ставки предлагаем взять победу сборной России с форой (-13.5) за 1.85. Команда Зорана Лукича — это не просто молодой и мотивированный коллектив. Это смесь талантов и опыта баскетболистов, которые являются обладателями титулов.

Экспресс на спортивные матчи 28 июля 2025 года

  • Ставка 1: «Черноморец» не проиграет «Уралу» за 1.95.
  • Ставка 2: победа сборной России в матче с Ираном с форой (-13.5) за 1.85.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.85 = 3.60.

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