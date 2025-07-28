«Краснодар» — «Крылья Советов». Чемпиону РПЛ не дадут снять стресс

29 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «ОZON Арена». Начало — в 20:45 мск. Ждать ли дебют Перрена и что придумает Магомед Адиев — разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 29 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 6.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу краснодарского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» (29.07.2025)

Теперь «Краснодар» понимает, как это — выступать в качестве действующего чемпиона РПЛ. Соперники настраиваются по-особому и жаждут обыграть статусную команду. Это одна из причин, почему «быки» забуксовали на старте. А ещё Мураду Мусаеву требуется время, чтобы новички адаптировались.

Краснодарцы сначала проиграли в матче за Суперкубок России ЦСКА (0:1), затем реабилитировались победой во встрече 1-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0). Несмотря на разгромный счёт, игра не выглядела убедительной. Во 2-м туре команда Мусаева уступила «Локомотиву» (1:2). Несколько ошибок в простых моментах привели к пропущенным мячам.

Ещё немного времени – и «быки» покажут чемпионский футбол. Кубок России — это отличный шанс задействовать новичков и посмотреть на их готовность. Тренер намекнул, что, возможно, даст шанс в игре с самарцами Гаэтану Перрену. Дугласу Аугусто тоже пойдёт на пользу такая практика.

«Крылья Советов» вошли в новый сезон с Магомедом Адиевым. Экс-тренер сборной Казахстана в последнее время не радовал успехами, но, кажется, нашёл команду, которая ему подходит. Сначала ничья в дерби с «Акроном» (1:1), а затем первая победа — в матче с «Пари НН» (2:0). Дальше должно быть только лучше.

Самарский клуб живёт по средствам, однако провёл эффективную трансферную компанию. Звездой двух матчей РПЛ стал арендованный у «Локомотива» Вадим Раков. Он забил по голу в каждой из встреч. В первом случае спас ничью, а во втором его мяч стал победным. Также стоит отметить роль Фернандо Костанцы. Бразилец набрал 1+1 в двух играх.

Магомед Адиев вряд ли будет пренебрегать Кубком России. Он найдёт место в составе и резервистам, и основным футболистам. Сейчас ему нужны большие победы, как и всей самарской команде. Поэтому ждём конкурентной игры с действующим чемпионом.

В качестве ставки же предлагаем взять победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.05. Если Мурад Мусаев действительно даст возможность выйти на поле приобретённым в межсезонье футболистам, они покажут сумасшедший результат. Но команда из Самары будет готова дать бой.

Ставка: победа «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.