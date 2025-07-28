«Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс». Лига чемпионов тоже бывает скучной

Большой европейский футбол всё ближе к возвращению из отпуска, еврокубковые соревнования тоже набирают обороты. Во вторник, 29 июля, на нейтральном поле стадиона «Арена Люблин» в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс» 29 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинской команде. Сделать ставку на победу киевского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.17, что приблизительно составляет 85% вероятности. Победа «Хамрун Спартанс» оценивается в 17.0, а на ничейный исход можно поставить за 7.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу киевлян.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс» (29.07.2025)

В этой паре всё было понятно ещё до начала первого матча, а после — и вовсе не осталось никаких вопросов. Киевское «Динамо» подходило к противостоянию с перевесом в классе и опыте и сумело одержать победу со счётом 3:0, хотя выступало на выезде. Конечно, ответный матч тоже состоится не в Киеве, однако здесь тоже всё понятно.

Пожалуй, главный вопрос — с каким счётом завершится вторая встреча. И вот здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, судя по первой встрече, форма киевлян оставляет желать лучшего. Счёт крупный, но преимущество имели волнообразно. Объясняется всё тем, что сезон в чемпионате Украины ещё не начался, и для команды это первые официальные игры.

Второй момент — счёт. Преимущество в три мяча уже добыто. Для чего теперь выкладываться на полную, рисковать получить травму или дисквалификацию, когда результат фактически предопределён? Здесь уместно будет вспомнить ситуацию с другой украинской командой — «Шахтёром». Она сперва обыграла «Ильвес» со счётом 6:0, а в ответной встрече просто отбывала номер и готовилась к следующему раунду — 0:0.

Может быть, хотя бы соперник тогда покажет характер, забьёт и внесёт интригу? Тоже вряд ли. «Хамрун Спартанс» — скромный представитель мальтийского футбола. В составе очень много легионеров, но это не помогает нивелировать принципиальную разницу в классе. Клуб на тоненького прошёл литовский «Жальгирис», забив и выиграв лишь на своём поле.

В ответной встрече с киевским «Динамо» не будет поддержки трибун, а потому рассчитывать даже на один гол очень сложно. Про три безответных речи вообще не идёт. У самих киевлян тоже, как мы понимаем, мотивации остаётся немного после убедительного успеха в первой встрече. Отсюда более-менее логичный вывод — ставка на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.75.