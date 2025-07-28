«Црвена Звезда» — «Линкольн». Наир Тикнизян уберёт недосказанность

Большой европейский футбол всё ближе к возвращению из отпуска, еврокубковые соревнования тоже набирают обороты. Во вторник, 29 июля, на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Линкольн». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Црвена Звезда» — «Линкольн» 29 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сербской команде. Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.05, что приблизительно составляет 95% вероятности. Победа «Линкольна» оценивается в 25.0, а на ничейный исход можно поставить за 18.0.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу сербского клуба.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Линкольн» (29.07.2025)

«Црвена Звезда» начала подготовку к новому сезону ни шатко ни валко. Встречались как победа над «Сутьеской» – 5:0, так и поражение от петербургского «Зенита» – 0:3. Однако в официальных встречах сербская команда пока что действует безупречно.

Сперва начала чемпионат Сербии с разгромной победы в матче с «Явором» — 4:0. Затем уже в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с гибралтарским «Линкольном» белградцы выиграли со счётом 1:0. Сразу стоит отметить две вещи. Во-первых, победы сухие. Во-вторых, результативность.

По-хорошему, футболисты «Црвены Звезды» должны были забивать в ворота гибралтарцев гораздо больше мячей. Они давили и открыли счёт на 30-й минуте. Наир Тикнизян провёл на поле оба тайма, однако из-за удаления крайнего защитника Сёл Юн Ву сербы остались в меньшинстве уже на 41-й минуте. Вот вам и недосказанность!

Почему недосказанность? Как минимум потому, что даже без футболиста на поле в итоге чаще доводили дело до ударов в створ. А ведь дело было на выезде! Кроме того, в следующем матче чемпионата Сербии подопечные Владана Милоевича не оставили мокрого места от белградского ОФК — 7:1.

Учитывать надо сразу два фактора. Первый — место. Ответная встреча состоится в Сербии, что будет играть против «Линкольна». Второй — мотивация. «Црвена Звезда» забила всего один гол, преимущество перед ответным матчем очень скудное. Так что белградцы должны выйти с нормальным настроем.

При прочих равных «Црвена Звезда», конечно же, на голову сильнее «Линкольна». И класс исполнителей выше, и опыта больше. На таком фоне действительно есть смысл подумать над ставкой на разгромную победу сербской команды. Один из вероятных сценариев: хозяева будут с первых минут давить и забьют быстрый гол.

Ставка: первый гол до 22-й минуты в матче «Црвена Звезда» — «Линкольн» за 1.86.