Экспресс на Лигу чемпионов: Наир Тикнизян и киевское «Динамо»

Когда одним уже ничего нужно, а другие по-прежнему мотивированы.

Квалификация еврокубковых соревнований продолжает набирать обороты. Сегодня, 29 июля, состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Выбрали для вас самые интересные вывески, сделали прогнозы и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Линкольн»

«Црвена Звезда» начала подготовку к новому сезону ни шатко ни валко. Однако в официальных встречах сербская команда пока что действует исключительно безупречно. Сразу стоит отметить две вещи. Во-первых, победы – сухие. Во-вторых, результативность.

По-хорошему, футболисты «Црвены Звезды» должны были забивать в ворота гибралтарцев гораздо больше мячей. Они давили и открыли счёт на 30-й минуте. Наир Тикнизян провёл на поле оба тайма, однако из-за удаления крайнего защитника Сёл Юн Ву команда осталась в меньшинстве. Недосказанность!

При прочих равных «Црвена Звезда», конечно же, на голову сильнее «Линкольна». И класс исполнителей выше, и опыта больше. На таком фоне действительно есть смысл подумать над ставкой на разгромную победу сербской команды. Один из вероятных сценариев: хозяева будут с первых минут давить и забьют быстрый гол.

Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс»

В этой паре было всё понятно ещё до начала первого матча, а после — и вовсе не осталось никаких вопросов. Киевское «Динамо» подходило к противостоянию с перевесом в классе и опыте и сумело одержать победу со счётом 3:0, хотя выступало на выезде. Конечно, ответный матч тоже состоится не в Киеве, однако здесь тоже всё понятно.

Пожалуй, главный вопрос — с каким счётом завершится вторая встреча. И вот здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, судя по первой встрече, форма киевлян пока оставляет желать лучшего. Второй момент — счёт. Преимущество в три мяча уже добыто. Для чего теперь выкладываться на полную, рисковать получить травму или дисквалификацию, когда результат фактически предопределён?

Может быть, хотя бы соперник тогда покажет характер, забьёт и внесёт интригу? Тоже вряд ли. «Хамрун Спартанс» — скромный представитель мальтийского футбола. В составе очень много легионеров, но это не помогает нивелировать принципиальную разницу в классе. В ответной встрече с киевским «Динамо» не будет поддержки трибун, а потому рассчитывать даже на один гол очень сложно.

Экспресс на Лигу чемпионов 29 июля 2025 года

Ставка 1: первый гол до 22-й минуты в матче «Црвена Звезда» — «Линкольн» за 1.86.

первый гол до 22-й минуты в матче «Црвена Звезда» — «Линкольн» за 1.86. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» Киев – «Хамрун Спартанс» за 2.75.

Общий коэффициент: 1.86 х 2.75 = 5.11.