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Црвена Звезда — Линкольн, Динамо Киев — Хамрун Спартанс, смотреть, трансляция, ставки на футбол сегодня 29 июля, ЛЧ, результаты

Экспресс на Лигу чемпионов: Наир Тикнизян и киевское «Динамо»
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу чемпионов 29 июля 2025 года
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Когда одним уже ничего нужно, а другие по-прежнему мотивированы.

Квалификация еврокубковых соревнований продолжает набирать обороты. Сегодня, 29 июля, состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Выбрали для вас самые интересные вывески, сделали прогнозы и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Линкольн»

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Црвена Звезда» начала подготовку к новому сезону ни шатко ни валко. Однако в официальных встречах сербская команда пока что действует исключительно безупречно. Сразу стоит отметить две вещи. Во-первых, победы – сухие. Во-вторых, результативность.

По-хорошему, футболисты «Црвены Звезды» должны были забивать в ворота гибралтарцев гораздо больше мячей. Они давили и открыли счёт на 30-й минуте. Наир Тикнизян провёл на поле оба тайма, однако из-за удаления крайнего защитника Сёл Юн Ву команда осталась в меньшинстве. Недосказанность!

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При прочих равных «Црвена Звезда», конечно же, на голову сильнее «Линкольна». И класс исполнителей выше, и опыта больше. На таком фоне действительно есть смысл подумать над ставкой на разгромную победу сербской команды. Один из вероятных сценариев: хозяева будут с первых минут давить и забьют быстрый гол.

Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс»

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2025, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этой паре было всё понятно ещё до начала первого матча, а после — и вовсе не осталось никаких вопросов. Киевское «Динамо» подходило к противостоянию с перевесом в классе и опыте и сумело одержать победу со счётом 3:0, хотя выступало на выезде. Конечно, ответный матч тоже состоится не в Киеве, однако здесь тоже всё понятно.

Пожалуй, главный вопрос — с каким счётом завершится вторая встреча. И вот здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, судя по первой встрече, форма киевлян пока оставляет желать лучшего. Второй момент — счёт. Преимущество в три мяча уже добыто. Для чего теперь выкладываться на полную, рисковать получить травму или дисквалификацию, когда результат фактически предопределён?

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Может быть, хотя бы соперник тогда покажет характер, забьёт и внесёт интригу? Тоже вряд ли. «Хамрун Спартанс» — скромный представитель мальтийского футбола. В составе очень много легионеров, но это не помогает нивелировать принципиальную разницу в классе. В ответной встрече с киевским «Динамо» не будет поддержки трибун, а потому рассчитывать даже на один гол очень сложно.

Экспресс на Лигу чемпионов 29 июля 2025 года

  • Ставка 1: первый гол до 22-й минуты в матче «Црвена Звезда» — «Линкольн» за 1.86.
  • Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» Киев – «Хамрун Спартанс» за 2.75.

Общий коэффициент: 1.86 х 2.75 = 5.11.

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