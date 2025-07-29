Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Динамо М — Сочи: прогноз и ставка на матч 29 июля, где смотреть, прямая трансляция, счёт, голы, составы, Карпин, канал, эфир

Экспресс на Кубок России: Карпин добивает «Сочи», «Краснодару» тяжело
Максим Ермаков
Экспресс на Кубок России 29 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А «Акрон» и «Балтика» дают жару.

Сегодня, 29 июля, стартует групповой этап Пути РПЛ в Кубке России. Интересных матчей много, попробуем охватить все — делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь «Краснодар» понимает, каково это — выступать в качестве действующего чемпиона РПЛ. Соперники настраиваются по-особенному и жаждут обыграть статусную команду. Это одна из причин, почему «быки» забуксовали на старте. А ещё Мураду Мусаеву требуется время, чтобы новички адаптировались.

Ещё немного времени – и «Краснодар» покажет чемпионский футбол. Кубок России — отличный шанс задействовать новичков и посмотреть на их готовность. Однако просто не будет. «Крылья Советов» вошли в новый сезон с Магомедом Адиевым, который, кажется, нашёл свою команду.

Материалы по теме
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика

Адиев хорошо стартовал в РПЛ и вряд ли будет пренебрегать Кубком России. Он найдёт место в составе и резервистам, и основным футболистам. Сейчас ему нужны большие победы, как и всей самарской команде. В качестве ставки же предлагаем взять победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.05. Фаворит очевиден, но самарцы дадут бой.

Прогноз на матч «Акрон» — «Балтика»

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Скромный «Акрон» в новом сезоне выглядит убедительно. Команда обрела хладнокровие и набралась опыта. Тактика Заура Тедеева работает, а Артём Дзюба играет ключевую роль. Тольяттинцы на старте РПЛ сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В следующей же встрече разобрали оборону «Сочи» (4:0).

Однако в Кубке России наверняка будет фактически другая команда. Заур Тедеев и в прошлом сезоне прибегал к ротации. «Балтика» же включила максимальные скорости на старте нового сезона РПЛ. Пока впечатления от её выступлений исключительно приятные. Причём это не та команда, которую привыкли видеть только жёстко обороняющейся. Теперь она неплохо играет впереди и уверенно реализует свои моменты.

Предлагаем поставить на то, что «Балтика» не проиграет «Акрону», а обе команды забьют. Коэффициент — 2.35. Почти наверняка клубы проведут ротацию. Значит, мы будем наблюдать за ошибками в обороне и мотивированными резервистами. Не исключаем ничью, но если выбирать – калининградцы покрепче.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи»

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московское «Динамо» пока выглядит тяжёлым, а виной тому — перемены. Но они в лучшую сторону, просто требуется больше времени, чтобы их принять. Валерий Карпин перестраивает тактику и игру под себя, старается как можно быстрее помочь адаптироваться новичкам.

«Сочи» же стал главным разочарованием на старте нового сезона. Южан и так называли в числе основных аутсайдеров, а Роберту Морено пророчили скорую отставку. Видимо, эксперты правы, потому что у испанца ничего не получается. Его команда проиграла оба матча в чемпионате России с общим счётом 0:7.

Материалы по теме
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026
«Зенит» — фаворит, но сенсации должны быть. Чего ждать от Кубка России — 2025/2026

После ужасной игры с тольяттинцами Морено в скандальном интервью заявил, что это самый позорный матч в его карьере. И попросил футболистов отдать половину месячной зарплаты на баланс клуба. Возможно, так он хочет отвлечь всех от результата, но невозможно представить, что сочинцы каким-то чудом смогут навязать достойную борьбу даже резервному составу москвичей. Карпин хорошо умеет работать с молодёжью.

Экспресс на Кубок России 29 июля 2025 года

  • Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.
  • Ставка 2: «Балтика» не проиграет «Акрону» + обе забьют за 2.35.
  • Ставка 3: победа «Динамо» М с форой (-1.5) в матче с «Сочи» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.35 х 2.60 = 12.5.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android