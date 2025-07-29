Экспресс на Кубок России: Карпин добивает «Сочи», «Краснодару» тяжело

Сегодня, 29 июля, стартует групповой этап Пути РПЛ в Кубке России. Интересных матчей много, попробуем охватить все — делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

Теперь «Краснодар» понимает, каково это — выступать в качестве действующего чемпиона РПЛ. Соперники настраиваются по-особенному и жаждут обыграть статусную команду. Это одна из причин, почему «быки» забуксовали на старте. А ещё Мураду Мусаеву требуется время, чтобы новички адаптировались.

Ещё немного времени – и «Краснодар» покажет чемпионский футбол. Кубок России — отличный шанс задействовать новичков и посмотреть на их готовность. Однако просто не будет. «Крылья Советов» вошли в новый сезон с Магомедом Адиевым, который, кажется, нашёл свою команду.

Адиев хорошо стартовал в РПЛ и вряд ли будет пренебрегать Кубком России. Он найдёт место в составе и резервистам, и основным футболистам. Сейчас ему нужны большие победы, как и всей самарской команде. В качестве ставки же предлагаем взять победу «Краснодара» через тотал больше 2.5 мяча за 2.05. Фаворит очевиден, но самарцы дадут бой.

Прогноз на матч «Акрон» — «Балтика»

Скромный «Акрон» в новом сезоне выглядит убедительно. Команда обрела хладнокровие и набралась опыта. Тактика Заура Тедеева работает, а Артём Дзюба играет ключевую роль. Тольяттинцы на старте РПЛ сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В следующей же встрече разобрали оборону «Сочи» (4:0).

Однако в Кубке России наверняка будет фактически другая команда. Заур Тедеев и в прошлом сезоне прибегал к ротации. «Балтика» же включила максимальные скорости на старте нового сезона РПЛ. Пока впечатления от её выступлений исключительно приятные. Причём это не та команда, которую привыкли видеть только жёстко обороняющейся. Теперь она неплохо играет впереди и уверенно реализует свои моменты.

Предлагаем поставить на то, что «Балтика» не проиграет «Акрону», а обе команды забьют. Коэффициент — 2.35. Почти наверняка клубы проведут ротацию. Значит, мы будем наблюдать за ошибками в обороне и мотивированными резервистами. Не исключаем ничью, но если выбирать – калининградцы покрепче.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи»

Московское «Динамо» пока выглядит тяжёлым, а виной тому — перемены. Но они в лучшую сторону, просто требуется больше времени, чтобы их принять. Валерий Карпин перестраивает тактику и игру под себя, старается как можно быстрее помочь адаптироваться новичкам.

«Сочи» же стал главным разочарованием на старте нового сезона. Южан и так называли в числе основных аутсайдеров, а Роберту Морено пророчили скорую отставку. Видимо, эксперты правы, потому что у испанца ничего не получается. Его команда проиграла оба матча в чемпионате России с общим счётом 0:7.

После ужасной игры с тольяттинцами Морено в скандальном интервью заявил, что это самый позорный матч в его карьере. И попросил футболистов отдать половину месячной зарплаты на баланс клуба. Возможно, так он хочет отвлечь всех от результата, но невозможно представить, что сочинцы каким-то чудом смогут навязать достойную борьбу даже резервному составу москвичей. Карпин хорошо умеет работать с молодёжью.

Экспресс на Кубок России 29 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

победа «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05. Ставка 2: «Балтика» не проиграет «Акрону» + обе забьют за 2.35.

«Балтика» не проиграет «Акрону» + обе забьют за 2.35. Ставка 3: победа «Динамо» М с форой (-1.5) в матче с «Сочи» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.35 х 2.60 = 12.5.