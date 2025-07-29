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Ахмат — Зенит, 30 июля 2025, прогноз на матч Кубка России, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, трансляция, счёт, голы, составы

Какие неприятности ждут Семака на этот раз? Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»
Максим Ермаков
«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч
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Футбол обеих команд пока далёк от идеала, но они стараются.

30 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:45 мск. Силы не равны, но шанс всегда есть.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ахмата» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу петербургского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Зенит» (30.07.2025)

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» продолжает искать свою игру после глобальной перестройки, которую руководство затеяло в межсезонье. Пришло много новичков, в том числе вернулся Мохамед Конате. Александр Сторожук признаётся, что ему потребуется больше времени, чтобы вывести команду на стабильно хороший уровень.

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Поэтому винить клуб из Грозного за два поражения на старте сезона РПЛ не стоит. Сначала команда проиграла «Рубину» (0:2), а затем – ЦСКА (1:2). Счёт во встрече с армейцами открыл Брайан Мансилья, однако за пару минут до конца первого тайма соперник ответил двумя мячами. Игра в атаке заметно улучшилась, но с реализацией проблемы.

Именно над этим предстоит ещё долго работать Сторожуку. На матч Кубка России он может выпустить практически основной состав, который наигрывал в чемпионате России. Ему нужно проделать большой объём работы с новичками, и это лучший момент, чтобы отработать изученный материал.

К тому же соперник серьёзный — «Зенит». Выходить с ним на игру с глобальными изменениями в составе — фатальная ошибка. Команда Сергея Семака тоже освежилась за межсезонье, но сохранила и основной костяк. Правда, несмотря на это, появляется много неприятных вопросов.

Открыла новый сезон РПЛ команда из Санкт-Петербурга волевой победой во встрече с «Ростовом» (2:1). Во 2-м туре с «Рубином» сыграла вничью со счётом 2:2. Виновата сама. Соперник наказал сине-бело-голубых, уступая 0:2 после перерыва, за отсутствие желания продолжать игру. Футболисты отрезками нагло тянули время, и Даку им отомстил.

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Сергей Семак на матч Кубка России может выставить хоть полностью новый состав, но он не будет слабее основной обоймы. Есть Соболев, Гонду, Вега и другие. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. «Ахмат» становится интереснее в атаке и может задействовать бо́льшую часть основы, а резервные футболисты «Зенита» выдадут максимум, потому что хотят попасть в стартовый состав.

Ставка: обе забьют в матче «Ахмат» – «Зенит» за 1.87.

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