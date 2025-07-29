Футбол обеих команд пока далёк от идеала, но они стараются.

Какие неприятности ждут Семака на этот раз? Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»

30 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:45 мск. Силы не равны, но шанс всегда есть.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ахмата» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу петербургского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Зенит» (30.07.2025)

«Ахмат» продолжает искать свою игру после глобальной перестройки, которую руководство затеяло в межсезонье. Пришло много новичков, в том числе вернулся Мохамед Конате. Александр Сторожук признаётся, что ему потребуется больше времени, чтобы вывести команду на стабильно хороший уровень.

Поэтому винить клуб из Грозного за два поражения на старте сезона РПЛ не стоит. Сначала команда проиграла «Рубину» (0:2), а затем – ЦСКА (1:2). Счёт во встрече с армейцами открыл Брайан Мансилья, однако за пару минут до конца первого тайма соперник ответил двумя мячами. Игра в атаке заметно улучшилась, но с реализацией проблемы.

Именно над этим предстоит ещё долго работать Сторожуку. На матч Кубка России он может выпустить практически основной состав, который наигрывал в чемпионате России. Ему нужно проделать большой объём работы с новичками, и это лучший момент, чтобы отработать изученный материал.

К тому же соперник серьёзный — «Зенит». Выходить с ним на игру с глобальными изменениями в составе — фатальная ошибка. Команда Сергея Семака тоже освежилась за межсезонье, но сохранила и основной костяк. Правда, несмотря на это, появляется много неприятных вопросов.

Открыла новый сезон РПЛ команда из Санкт-Петербурга волевой победой во встрече с «Ростовом» (2:1). Во 2-м туре с «Рубином» сыграла вничью со счётом 2:2. Виновата сама. Соперник наказал сине-бело-голубых, уступая 0:2 после перерыва, за отсутствие желания продолжать игру. Футболисты отрезками нагло тянули время, и Даку им отомстил.

Сергей Семак на матч Кубка России может выставить хоть полностью новый состав, но он не будет слабее основной обоймы. Есть Соболев, Гонду, Вега и другие. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. «Ахмат» становится интереснее в атаке и может задействовать бо́льшую часть основы, а резервные футболисты «Зенита» выдадут максимум, потому что хотят попасть в стартовый состав.

Ставка: обе забьют в матче «Ахмат» – «Зенит» за 1.87.