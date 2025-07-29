Первое дерби Челестини с ЦСКА и яркий «Локомотив» — в матче Кубка России

Не успел стартовать новый сезон в Российской Премьер-Лиге, как пришла пора проводить первые игры в Кубке России. В среду, 30 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России между ЦСКА и «Локомотивом». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.97, что приблизительно составляет 51% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается в 4.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч группового этапа Кубка России ЦСКА — «Локомотив» (30.07.2025)

В группе D собрались интересные соперники. Помимо московских ЦСКА и «Локомотива», здесь тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». С учётом того, что на ранних стадиях Кубка России многие команды выставляют вторые составы, нас наверняка ждут сюрпризы. Хотя понятно, что представители столицы будут считаться фаворитами.

И на этот раз полностью заслуженно. ЦСКА является действующим победителем Кубка России. Вы справедливо заметите, что это было ещё при Марко Николиче. Однако и Фабио Челестини пока что зарекомендовал себя хорошо. Уже изменил игру армейцев и выиграл с ними трофей — в финале Суперкубка России победил «Краснодар», который в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

В РПЛ красно-синие начали довольно бодро. Чуть не дожали «Оренбург» (0:0) в гостях в 1-м туре, а во 2-м – победили на своём поле «Ахмат» (2:1) благодаря молниеносному дублю Данила Кругового. Пока что далеко не идеальный футбол демонстрирует команда, но перспективы вырисовываются приятные. Особенно на фоне трансферов и слухов.

ЦСКА снова сыграет дома. Однако назвать армейцев фаворитами даже при хороших результатах на старте всё равно не получается. Здесь хочется поспорить с букмекерами. Дело в том, что «Локомотив» сам очень бодро начал новый сезон. Сперва не оставил шансов «Сочи» (3:0), а затем на выезде отобрал три очка у «Краснодара» (2:1).

Железнодорожники и лично Михаил Галактионов могут похвастаться молодёжью. Держит марку Алексей Батраков, хороши Александр Руденко и Дмитрий Воробьёв. Тренерский штаб в прошлом сезоне показал, что умеет работать с российскими талантами, а сейчас этот уровень удаётся сохранять. При этом есть ещё и Николай Комличенко. Пока не вписался, нужно время.

Последние очные встречи между ЦСКА и «Локомотивом» получаются напряжёнными, боевыми и результативными. Пока непонятно, как себя покажет Фабио Челестини в первом московском дерби. Однако есть все основания ожидать голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча. Особенно если команды немного перетасуют свои составы.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Локомотив» за 2.13.