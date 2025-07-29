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Ростов — Спартак, 30 июля 2025, прогноз на матч Кубка России, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, трансляция, счёт, голы

«Ростов» — «Спартак». Новая порция гнева для Станковича
Максим Ермаков
«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч
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Работой серба недовольны, но что-то изменить быстро не получится.

30 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Ростов» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20:45 мск. Сможет ли Станкович оправдаться за результат прошлого матча?

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.92, а шансы «Ростова» оценили в 3.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Ростов» — «Спартак» (30.07.2025)

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с другими начинает свой путь и финалист прошлого розыгрыша Кубка России «Ростов». Правда, теперь преодолевать трудности предстоит без двух ключевых футболистов — Максима Осипенко и Николая Комличенко. Их отсутствие уже сказывается на игре в защите и на контратаках.

Календарь оказался безжалостен и подкинул Джонатану Альбе тяжелейшие испытания. «Ростов» стартовал в РПЛ с двух поражений во встречах с «Зенитом» (1:2) и московским «Динамо» (0:1). Против бывшего тренера Валерия Карпина не получалось практически ничего. Вообще, игра вышла скучной.

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Впереди — матч со «Спартаком». Пока о его игре можно сказать мало хорошего. За межсезонье столичная команда не укрепила проблемные позиции и теперь пожинает плоды унылой трансферной компании. Станкович понадеялся, что все проблемы в атаке решит Антон Заболотный, но допустил ошибку, которая может стать роковой.

Красно-белые стартовали с победы во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:0). Счёт не отражает действительности, много голов московского клуба отменили, а ещё не поставили пенальти в трёх спорных моментах. В последнем же матче красно-белые проиграли «Балтике» (0:3). Удаления Заболотного и Маркиньоса, бездарная игра в обороне и отсутствие надежды на спасение.

Даже Станиславу Черчесову не понравилась работа Станковича. Он сказал, что у него появились вопросы к тренеру по поводу отсутствия плана Б и неправильного использования Маркиньоса. В принципе, логично. Фанаты в ярости, но серб продолжит свою работу.

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Появление Заболотного превратило Угальде в игрока ротации. А ведь это лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ! Наверняка в раздевалке витают разные настроения, что накладывает отпечаток на результаты. В предстоящем матче предлагаем взять ставку на победу «Ростова» за 3.85. Это его первая игра в сезоне на домашнем стадионе.

Думать, что после 0:3 «Спартак» будет рвать и метать, опрометчиво. Команду выбили из колеи два последних матча, и над Станковичем сгустились тучи. Даже если в Кубке России с первых минут наконец-то появится Манфред, он не спасёт тренера от очередной порции гнева и критики.

Ставка: победа «Ростова» в матче со «Спартаком» за 3.85.

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