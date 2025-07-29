«МЮ» — «Борнмут». Оптимизм Аморима столкнётся с реальностью

31 июля 2025 года в матче 2-го тура Летней серии Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Встреча состоится на стадионе «Солджер Филд». Начало — в 4:30 мск. Кто лучше готов к новому сезону — покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 31 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Борнмута» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 2-го тура Летней серии Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» (31.07.2025)

«Манчестер Юнайтед» настроен бороться за чемпионский титул. Он лишился возможности выступать в еврокубках, поэтому будет максимально сконцентрирован на АПЛ. И вряд ли Рубена Аморима пугают прогнозы букмекеров, которые включили его в топ-5 главных претендентов на первую отставку в новом сезоне.

На трансферном рынке пока проделано не так много работы, но всё ещё впереди. Матеус Кунья и Брайан Мбемо должны усилить линию нападения. По факту осталось решить проблему с вратарём. Появились слухи об интересе к Доннарумме. Однако, как сообщают источники, Рубен Аморим боится начать сезон без нового нападающего с богатым опытом.

В матче 1-го тура Летней серии Премьер-лиги «красные дьяволы» обыграли «Вест Хэм» со счётом 2:1. Бруну Фернандеш оформил дубль, в очередной раз доказав, что является лидером команды. Рубен Аморим порекомендовал всем своим подопечным брать с него пример. Однако до этой встречи они сыграли вничью с «Лидсом» (0:0), поэтому рано говорить об изменениях к лучшему.

«Борнмут» уже лишился двух ключевых защитников. Дин Хёйсен ушёл в «Реал», а Милош Керкез перебрался в «Ливерпуль». Насколько будут ощутимы такие потери, покажет только новый сезон, а пока клуб держится молодцом. Он добыл две победы в товарищеских встречах с «Хибернианом» (2:1) и «Бристоль Сити» (6:2).

В матче 1-го тура Летней серии Премьер-лиги команда из Борнмута разгромила «Эвертон» (3:0). В воротах дебютировал серб Джордже Петрович, а автором одного из голов стал 20-летний Дэниел Аду-Аджей. Андони Ираола уже может быть доволен проделанной работой.

Предлагаем поставить на то, что «Борнмут» не проиграет «МЮ», через тотал больше 1.5 мяча. Для манкунианцев такая яркая и надёжная игра «Борнмута» может стать проблемой. У них всё ещё есть проблемные места, а соперник просто наслаждается футболом в межсезонье. Последние четыре очные встречи «вишни» не уступают «МЮ», одержав две победы.

Ставка: «Борнмут» не проиграет «МЮ» + тотал больше 1.5 мяча за 2.20.