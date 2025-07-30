Неужели везению Владимира Слишковича пришёл конец? Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург»

В Кубке России сыграть так же уверенно, как в РПЛ, не получится.

31 июля 2025 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Рубин» и «Оренбург». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:30 мск. Каждая игра для команды Владимира Слишковича — это большой труд. На этот раз придётся стараться ещё сильнее.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Оренбург» 31 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Оренбурга» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Оренбург» (31.07.2025)

«Рубин» настроен бороться за более высокие места и даже трофеи в новом сезоне. Казанцам удалось продлить контракт с Мирлиндом Даку — вторым бомбардиром РПЛ сезона-2024/2025. Сохранить состав и тренера было верным решением.

Клуб из Казани стартовал с победы в матче с «Ахматом» (2:0), а затем добыл волевую ничью во встрече с «Зенитом» (2:2), который не ожидал такого поворота. Велдин Ходжа забил по мячу в этих играх, а с командой из Санкт-Петербурга спас Мирлинд Даку. Отличная игра в нападении и реализация!

В Кубке России многие клубы используют ротацию, и «Рубин» не станет исключением. Тем более соперник позволяет внести корректировки в состав. Лучшего бомбардира может заменить его же соотечественник — Марвин Чуни. А место в воротах почему бы не доверить Артуру Нигматуллину? Глубина состава хорошая.

«Оренбург» неожиданно для самого себя остался в РПЛ, но к тому времени уже лишился всех лидеров и подписал футболистов уровня Первой лиги. На старте сезона многие пророчили команде провал, однако Владимир Слишкович оказался расчётливым тактиком.

В двух матчах в чемпионате России оренбуржцы набрали два очка. Они сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1). Воспитанник «Крыльев Советов» Богдан Овсянников блистал в обеих встречах, а в матче с армейцами сделал семь сейвов. У всех футболистов максимальные мотивация и самоотдача.

Проводить ротацию состава в Кубке России для «Оренбурга» очень опасно. Даже основная обойма не тянет на уровень РПЛ, а резервные игроки ещё ниже классом. Оба предыдущих матча команда провела дома, где у неё было преимущество, это будет первый выезд.

Предлагаем поставить на победу «Рубина» с форой (-1.5) за 3.20. Казанцы будут играть при домашних трибунах, превосходят оренбуржцев в глубине состава и тоже бодро начали сезон. В гостях подопечным Владимира Слишковича будет некомфортно. Они и прежде демонстрировали хорошую игру на своём поле, а на выезде побеждали очень редко.

Ставка: победа «Рубина» в матче с «Оренбургом» с форой (-1.5) за 3.20.