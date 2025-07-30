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Хапоэль Б-Ш — АЕК Афины, 31 июля 2025, прогноз на матч Лиги конференций, смотреть онлайн, дата и время, счёт, голы, ставки

«Хапоэль» Беэр-Шева — АЕК Афины. Бодрое начало от Марко Николича на новом месте
Максим Ермаков
«Хапоэль» Беэр-Шева — АЕК Афины: прогноз
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Вторая победа подряд экс-тренера ЦСКА на подходе.

31 июля 2025 года в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы и афинский АЕК. Встреча состоится на нейтральном поле стадиона «Надьердеи» в Дебрецене, Венгрия. Начало — в 21:00 мск. Марко Николич идёт за второй победой.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Хапоэль» Беэр-Шева — АЕК Афины 31 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение афинскому клубу. Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Хапоэля» из Беэр-Шевы оценили в 3.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций «Хапоэль» Беэр-Шева — АЕК Афины (31.07.2025)

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Не начался
АЕК Афины
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Марко Николич провёл впечатляющий прошлый сезон в РПЛ с ЦСКА и выиграл Кубок России, однако покинул команду, перебравшись в афинский АЕК. Официальный дебют вышел удачным. Получилось обыграть «Хапоэль» в первом матче второго квалификационного раунда со счётом 1:0. Пусть скромно, но убедительно.

У АЕКа большие амбиции, поэтому был выбран такой успешный тренер. Клуб попытается показать лучший результат в еврокубках. Состав отличный, можно сказать, даже звёздный для этого уровня. Здесь «легенда» «МЮ» Антони Марсьяль, скандальный Домагой Вида, Роберто Перейра и экс-вратарь «Лацио» Томас Стракоша.

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Нет сомнений, что Марко Николич сможет справиться с такими футболистами. К первой встрече с израильским клубом его подопечные подошли на серии из трёх побед в товарищеских матчах. Обыграли бельгийские «Беерсхот» (4:1) и «Кортрейк» (2:1) и кипрскую «Омонию» (1:0). Всё в духе сербского тренера!

Осталось только удержать победный счёт в ответном матче, который пройдёт на нейтральном поле. «Хапоэль» из Беэр-Шевы – действующий обладатель Кубка Израиля, но ждать чего-то сверхъестественного от команды в еврокубках не стоит. Уровень состава и опыт не позволяют бороться с такими соперниками, как АЕК.

Лучшие бомбардиры израильского клуба — это экс-футболист тульского «Арсенала» замбиец Кингз Кангва и серб Игор Златанович. Однако они бессильны против обороны, которую способен выстроить Марко Николич. Поэтому ждать сенсации в ответной встрече не приходится.

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Добавим, что у «Хапоэля» был шанс поиграть в Лиге Европы, но в первом квалификационном раунде израильтян ожидала неудача. Они уступили болгарскому «Левски» по сумме двух матчей. Соперник был схожего уровня, да и игра получилась равной. Выявить победителя удалось лишь в серии пенальти.

Предлагаем поставить на победу АЕКа с коэффициентом 2.10. Подопечные Марко Николича ещё даже не выдают свой максимум. С таким опытным составом можно действовать намного агрессивнее в нападении, но пока на первый план выходит надёжная игра в обороне. В принципе, именно она и принесла ЦСКА Кубок России.

Ставка: победа АЕКа в матче с «Хапоэлем» за 2.10.

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