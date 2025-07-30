«Истанбул Башакшехир» — «Черно море». Ещё без Файзуллаева, но с Шомуродовым

31 июля 2025 года в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют турецкий «Истанбул Башакшехир» и болгарский «Черно море». Встреча состоится на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле. Начало — в 20:45 мск. Есть ли шансы у аутсайдера?

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Истанбул Башакшехир» — «Черно море» 31 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение турецкому клубу. Поставить на победу «Истанбул Башакшехир» можно с коэффициентом 1.33, а шансы «Черно море» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу турецкого клуба за 6.50.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» — «Черно море» (31.07.2025)

«Истанбул Башакшехир» в прошлом сезоне чемпионата Турции финишировал на пятом месте и получил шанс пробиться в основной этап Лиги конференций. Для успешного достижения своих целей команда усиливает проблемные позиции. Уже арендован у «Ромы» бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Скоро должны официально объявить о приобретении Аббосбека Файзуллаева у ЦСКА.

Эльдор уже дебютировал за команду из Стамбула. Он вышел на замену в заключительной части первого матча с «Черно море» (1:0). К тому моменту гости уже выигрывали, но игровая практика всё равно полезна. Шомуродов постепенно входит в ритм.

У «Истанбул Башакшехир» хорошие шансы на успешный сезон с таким усилением. У команды достойный состав, в котором нашлось место экс-игроку «Милана» Лео Дуарте и лучшему бомбардиру прошлого сезона Второй Бундеслиги Дейви Зельке. Как только присоединится талантливый Файзуллаев, игра станет ещё лучше.

«Черно море» вряд ли сможет отыграть в Стамбуле отставание даже в один мяч. Это скромная болгарская команда, состав которой почти в 12 раз дешевле, чем состав турецкого клуба. Прошлый сезон она завершила на третьем месте и уже стартовала в новом, добыв ничью в матче с софийским «Локомотивом» (1:1) и обыграв пловдивский «Ботев» (2:1).

Одни из главных преимуществ «Черно море» в очень молодом составе и свежести. Футболисты желают навязать борьбу фавориту и мотивированы проявить себя на международной арене. Однако опыта не хватает, и это огромный минус. В то, что получится совершить сенсацию, не верится совсем. Не тот уровень.

Предлагаем поставить на победу «Истанбул Башакшехир» с форой (-1.5) за 2.07. Здесь и преимущество домашнего стадиона, и лучший состав, и большие амбиции, и достаточно опыта, чтобы пройти дальше в квалификации Лиги конференций. Сопернику будет очень некомфортно.

Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» в матче с «Черно море» с форой (-1.5) за 2.07.