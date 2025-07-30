Экспресс на Кубок России: московское дерби и неприятности для «Зенита»

Групповой этап Кубка России по футболу между представителями РПЛ благополучно стартовал. Сегодня, 30 июля, программа продолжится сразу четырьмя встречами. Выбираем самые интересные, делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

Пока о игре «Спартака» можно сказать мало хорошего. За межсезонье столичная команда не укрепила проблемные позиции и теперь пожинает плоды унылой трансферной компании. Станкович понадеялся, что все проблемы в атаке решит Антон Заболотный, но допустил ошибку, которая может стать роковой. Уже получили 0:3 от «Балтики».

Появление Заболотного превратило Угальде в игрока ротации. А ведь это лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ! Наверняка в раздевалке витают разные настроения, что накладывает отпечаток на результаты. В предстоящем матче предлагаем взять ставку на победу «Ростова» за 3.85. Это его первая игра в сезоне на домашнем стадионе.

Думать, что после 0:3 «Спартак» будет рвать и метать, опрометчиво. Команду выбили из колеи два последних матча, и над Станковичем сгустились тучи. Даже если в Кубке России с первых минут наконец-то появится Манфред, он не спасёт тренера от очередной порции гнева и критики.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»

В группе D собрались интересные соперники. Помимо московских ЦСКА и «Локомотива», здесь тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». С учётом того, что на ранних стадиях Кубка России многие команды выставляют вторые составы, нас наверняка ждут сюрпризы. Хотя понятно, что представители столицы будут считаться фаворитами. И на этот раз полностью заслуженно.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России. Фабио Челестини пока что зарекомендовал себя хорошо. Уже изменил игру армейцев и выиграл с ними трофей. «Локомотив» тоже очень бодро начал новый сезон. Сперва не оставил шансов «Сочи» (3:0), а затем на выезде отобрал три очка у «Краснодара» (2:1). Проявляет себя наша молодёжь. Держит марку Алексей Батраков, хороши Александр Руденко и Дмитрий Воробьёв.

Последние очные встречи между ЦСКА и «Локомотивом» получаются напряжёнными, боевыми и результативными. Пока непонятно, как себя покажет Фабио Челестини в первом московском дерби. Однако есть все основания ожидать голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча. Особенно если команды немного перетасуют свои составы.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Ахмат» продолжает искать свою игру после глобальной перестройки, которую руководство затеяло в межсезонье. Пришло много новичков, в том числе вернулся Мохамед Конате. Александр Сторожук признаётся, что ему потребуется больше времени, чтобы вывести команду на стабильно хороший уровень. Игра в атаке заметно улучшилась, но с реализацией проблемы.

«Зенит», в свою очередь, тоже освежился за межсезонье, но сохранил и основной костяк. Правда, несмотря на это, появляется много неприятных вопросов. Открыли новый сезон петербуржцы волевой победой над «Ростовом» (2:1). А во 2-м туре сыграли вничью с «Рубином» со счётом 2:2. Виноваты сама. Соперник наказал, уступая 0:2 после перерыва, за отсутствие желания продолжать игру. Футболисты отрезками нагло тянули время, и казанцы отомстили.

Сергей Семак на матч Кубка России может выставить хоть полностью новый состав, но он не будет слабее основной обоймы. Есть Соболев, Гонду, Вега и другие. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. «Ахмат» становится интереснее в атаке и может задействовать бо́льшую часть основы, а резервные футболисты «Зенита» выдадут максимум, потому что хотят попасть в стартовый состав.

Экспресс на матчи Кубка России 30 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Ростова» в матче со «Спартаком» за 3.85.

победа «Ростова» в матче со «Спартаком» за 3.85. Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Локомотив» за 2.13.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Локомотив» за 2.13. Ставка 3: обе забьют в матче «Ахмат» – «Зенит» за 1.87.

Общий коэффициент: 3.85 х 2.13 х 1.87 = 15.3.