Похождения «МЮ» в США и мучительная Лига чемпионов: экспресс на футбол

Сегодня, 30 июля, помимо группового этапа Кубка России, можно будет следить сразу за двумя зарубежными турнирами. «Манчестер Юнайтед» готовится к новому сезону на товарищеской Летней серии игр в США, а в Лиге чемпионов завершается второй квалификационный раунд. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» настроен бороться за чемпионский титул. Он лишился возможности выступать в еврокубках, поэтому будет максимально сконцентрирован на АПЛ. На трансферном рынке пока проделано не так много работы, но всё ещё впереди. Матеус Кунья и Брайан Мбемо должны усилить линию нападения. По факту осталось решить проблему с вратарём.

В матче 1-го тура Летней серии Премьер-лиги «красные дьяволы» обыграли «Вест Хэм» со счётом 2:1. Бруну Фернандеш оформил дубль, в очередной раз доказав, что является лидером команды. «Борнмут» уже лишился двух ключевых защитников. Хёйсен ушёл в «Реал», а Керкез перебрался в «Ливерпуль». Насколько будут ощутимы такие потери, покажет только новый сезон, а пока клуб держится молодцом. Хорош в товарищеских играх.

Предлагаем поставить на то, что «Борнмут» не проиграет «МЮ», через тотал больше 1.5 мяча. Для манкунианцев такая яркая и надёжная игра «Борнмута» может стать проблемой. У них всё ещё есть проблемные места, а соперник просто наслаждается футболом в межсезонье. Последние четыре очные встречи «вишни» не уступают «МЮ», одержав две победы.

Прогноз на матч «Панатинаикос» — «Рейнджерс»

«Панатинаикос» в прошлом сезоне дошёл до 1/8 финала Лиги конференций. Наткнулся на итальянскую «Фиорентину», но до последнего был близок к сенсационному выходу в четвертьфинал. В последние годы греческий клуб часто пробует свои силы на евроарене с соперниками различного уровня, а потому сумел поднять собственный.

Кроме того, «Панатинаикос» теперь будет выступать перед родными трибунами, что непременно добавит уверенности в собственных силах и мотивации. С другой стороны, «Рейнджерс» — калач тёртый, в еврокубках сам участвовал не раз. В первой встрече он получил очень удобное преимущество, а потому наверняка не станет форсировать события в ответной.

Футболистам «Панатинаикоса», напротив, нужно бежать вперёд и владеть инициативой уже с первых минут, поскольку отставание составляет два мяча. Предстоящая встреча, судя по всему, станет полигоном для проверки тактических способностей тренеров. Сейчас время играет полностью за «Рейнджерс» из Глазго, торопиться некуда. А у «Панатинаикоса» нет такого ресурса, с помощью которого можно быстро переломить ход игры. Кажется, нас ждёт достаточно сосредоточенный и внимательный матч, где голов будет мало.

Экспресс на футбол 30 июля 2025 года

Ставка 1: «Борнмут» не проиграет «МЮ» + тотал больше 1.5 мяча за 2.20.

«Борнмут» не проиграет «МЮ» + тотал больше 1.5 мяча за 2.20. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Панатинаикос» — «Рейнджерс» за 2.04.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.04 = 4.48.