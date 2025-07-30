Украинцы выкинут Сульшера из Лиги Европы: прогноз на матч «Шахтёр» — «Бешикташ»

Квалификация еврокубковых соревнований набрала обороты. В четверг, 31 июля, на нейтральном поле стадиона «Мейски» в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Шахтёр» — «Бешикташ». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на ответный матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Бешикташ» 31 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности. Победа «Бешикташа» оценивается в 3.50, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче Лиги Европы. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Шахтёр» — «Бешикташ» (31.07.2025)

Чего-то необычного в духе победы в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы от «Шахтёра», конечно, можно было ожидать. Но чтобы гости забили четыре мяча в ворота такого крепкого соперника, как «Бешикташ», это удивительно. Всё-таки украинский клуб долгое время скитается без домашнего пристанища и готовится к играм в непростых условиях.

При этом «Бешикташ», вообще-то, непростой оппонент для столь ранней стадии еврокубков. В прошлом сезоне чемпионата Турции команда заняла четвёртое место, отстав от топ-3 лишь на два очка. В качестве главного тренера там небезызвестный Уле-Гуннар Сульшер, а в составе масса качественных футболистов. Тот же Жедсон Фернандеш, которого собирается подписать «Спартак».

Кроме того, можно выделить Тэмми Абрахама, в своё время поигравшего за «Челси» и «Рому», а также легенду «Бенфики» Рафу Силву. Однако в первом матче «Бешикташ» на своём поле проиграл «Шахтёру» со счётом 2:4. Конечно, правило выездного гола уже не действует, и турецкому клубу достаточно просто выиграть с разницей в два мяча, чтобы перевести встречу в дополнительное время.

Да только попробуй сначала выиграть! Украинцы под руководством Арды Турана показывают себя хорошо. Товарищеские матчи были, откровенно говоря, слабыми, но в официальных пока всё нормально. До победы во встрече с «Бешикташем» удалось обыграть «Ильвес» по сумме двух матчей — 6:0 и 0:0. А после четырёх голов в ворота стамбульцев вообще нет никаких сомнений в настрое.

За «Шахтёр» говорят ещё два нюанса. Во-первых, для них это будет уже четвёртый официальный матч, а потому игровой тонус хороший и становится всё лучше. В то время как футболисты «Бешикташа» только начали. Второй момент — уход Жедсона Фернандеша. Полузащитник являлся ключевой фигурой на поле у турецкого клуба, а буквально недавно, как сообщается, он прилетел в Москву.

Понятно, что на таком фоне едва ли стоит ждать от «Бешикташа» и Уле-Гуннара Сульшера подвигов. Разумеется, команда пойдёт в атаку и постарается отыграться, однако сделать это будет непросто. Соперник достаточно хорош, чтобы снова забить. Пожалуй, в качестве ставки снова можно было бы рассмотреть голы в обе стороны. Но мы рискнём и будем ждать победу принимающей стороны.

Ставка: «Шахтёр» обыграет «Бешикташ» за 1.95.