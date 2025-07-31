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Лига конференций — 2025/2026, матчи, прогнозы и ставки на футбол сегодня, результаты, Аббосбек Файзуллаев, Марко Николич, ЦСКА

Новый клуб Файзуллаева и победа Николича: прогнозы на Лигу конференций
Максим Ермаков
Экспресс на Лигу конференций 31 июля
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У обоих общее прошлое — ЦСКА.

Еврокубковые турниры разгоняются. Сегодня, 31 июля, пройдут ответные встречи второго квалификационного раунда в Лиге Европы и Лиге конференций. На этот раз остановим своё внимание на третьем по статусу евротурнире. Прежде всего на клубах «Истанбул Башакшехир» и АЕК Афины. Почему? Смотрите сами.

Прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Черно море»

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 20:45 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Не начался
Черно море
Варна, Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Истанбул Башакшехир» в прошлом сезоне чемпионата Турции финишировал на пятом месте и получил шанс пробиться в основной этап Лиги конференций. Для успешного достижения своих целей команда усиливает проблемные позиции. Арендован у «Ромы» бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Также официально объявили о приобретении Аббосбека Файзуллаева у ЦСКА.

Эльдор уже дебютировал за команду из Стамбула. Он вышел на замену в заключительной части первого матча с «Черно море» (1:0). К тому моменту гости уже выигрывали, но игровая практика всё равно полезна. У «Истанбул Башакшехир» хорошие шансы на успешный сезон с таким усилением. У команды достойный состав, в котором нашлось место экс-игроку «Милана» Лео Дуарте и лучшему бомбардиру прошлого сезона Второй Бундеслиги Дейви Зельке. Как только присоединится талантливый Файзуллаев, игра станет ещё лучше.

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«Черно море» вряд ли сможет отыграть в Стамбуле отставание даже в один мяч. Это скромная болгарская команда, состав которой почти в 12 раз дешевле, чем состав турецкого клуба. При этом опыта не хватает, и это огромный минус. В то, что получится совершить сенсацию, не верится совсем. Не тот уровень. Предлагаем поставить на победу «Истанбул Башакшехир» с форой (-1.5) за 2.07. Здесь и преимущество домашнего стадиона, и лучший состав, и большие амбиции.

Прогноз на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — АЕК Афины

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Не начался
АЕК Афины
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Марко Николич провёл впечатляющий прошлый сезон в РПЛ с ЦСКА и выиграл Кубок России, однако покинул команду, перебравшись в афинский АЕК. Официальный дебют вышел удачным. Получилось обыграть «Хапоэль» в первом матче второго квалификационного раунда со счётом 1:0. Пусть скромно, но убедительно.

У АЕКа большие амбиции, поэтому был выбран такой успешный тренер. Клуб попытается показать лучший результат в еврокубках. Состав отличный, можно сказать, даже звёздный для этого уровня. Здесь «легенда» «МЮ» Антони Марсьяль, скандальный Домагой Вида, Роберто Перейра и экс-вратарь «Лацио» Томас Стракоша.

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Предлагаем поставить на победу АЕКа с коэффициентом 2.10. Подопечные Марко Николича ещё даже не выдают свой максимум. С таким опытным составом можно действовать намного агрессивнее в нападении. «Хапоэль» из Беэр-Шевы – действующий обладатель Кубка Израиля, но ждать чего-то сверхъестественного от команды в еврокубках не стоит. Уровень состава и опыт не позволяют бороться с такими соперниками, как АЕК.

Экспресс на Лигу конференций 31 июля 2025 год

  • Ставка 1: победа «Истанбул Башакшехир» в матче с «Черно море» с форой (-1.5) за 2.07.
  • Ставка 2: победа АЕКа в матче с «Хапоэлем» за 2.10.

Общий коэффициент: 2.07 х 2.10 х 4.34.

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