«Рубин» — «Оренбург» в Кубке России и Лига Европы: экспресс на футбол

Сегодня, 31 июля, достаточно много футбольных событий, несмотря на разгар лета и отсутствие матчей в топовых европейских чемпионатах. Предлагаем экспресс на встречи Кубка России и второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург»

«Рубин» настроен побороться за более высокие места и даже трофеи в новом сезоне. Казанцам удалось продлить контракт с Мирлиндом Даку — вторым бомбардиром РПЛ сезона-2024/2025. Сохранить состав и тренера было верным решением. Клуб из Казани стартовал с победы в матче с «Ахматом» (2:0), а затем добыл волевую ничью во встрече с «Зенитом» (2:2).

В Кубке России многие клубы используют ротацию, и «Рубин» не станет исключением. Тем более соперник позволяет внести корректировки в состав. Глубина хорошая. «Оренбург», скорее всего, тоже будет вынужден ротировать обойму. Почему вынужден? Потому что неожиданно для самого себя остался в РПЛ, но к тому времени уже лишился всех лидеров и подписал футболистов уровня Первой лиги.

На старте сезона многие пророчили команде провал, однако Владимир Слишкович оказался расчётливым тактиком. В двух матчах в чемпионате России оренбуржцы набрали два очка. Они сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), потратив очень много сил. Теперь важно отдохнуть и подготовиться к следующему туру. Однако резерв у Слишковича ещё слабее. Так что предлагаем поставить на победу «Рубина» с форой (-1.5).

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Бешикташ»

«Бешикташ», вообще-то, непростой оппонент. С сильным составом и опытным тренером. Однако в первом матче на своём поле проиграл «Шахтёру» со счётом 2:4. Правило выездного гола уже не действует, и турецкому клубу достаточно просто выиграть с разницей в два мяча, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Да только попробуй сначала выиграть.

Украинцы под руководством Арды Турана показывают себя хорошо. Товарищеские встречи были, откровенно говоря, слабыми, но в официальных пока всё нормально. До победы в матче с «Бешикташем» удалось обыграть «Ильвес» по сумме двух встреч — 6:0 и 0:0. А после четырёх голов в ворота стамбульцев вообще нет никаких сомнений в их настрое.

За «Шахтёр» говорит ещё и форма. Для футболистов это будет уже четвёртый официальный матч, а потому игровой тонус хороший и становится всё лучше. В то время как игроки «Бешикташа» только начали. Пожалуй, в качестве ставки снова можно было бы рассмотреть голы в обе стороны. Однако мы бы сюда добавили ещё 1Х.

Экспресс на футбол 31 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Рубина» в матче с «Оренбургом» с форой (-1.5) за 3.20.

победа «Рубина» в матче с «Оренбургом» с форой (-1.5) за 3.20. Ставка 2: «Шахтёр» не проиграет «Бешикташу» + обе забьют за 2.00.

Общий коэффициент: 3.20 х 2.00 = 6.40.