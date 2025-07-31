Суперкубок Португалии и дерби «Арсенал» – «Тоттенхэм»: прогнозы на футбол

Большой европейский футбол потихоньку появляется в поле зрения. Сегодня, 31 июля, состоится матч за Суперкубок Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой», а также можно последить за дерби «Арсенал» – «Тоттенхэм» в рамках азиатского турне. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Бенфика»

Суперкубок Португалии 2025 . Финал Суперкубок Португалии 2025 . Финал 31 июля 2025, четверг. 22:45 МСК Спортинг Лиссабон Не начался Бенфика Лиссабон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спортинг» уже давно начал подготовку к новому сезону. И успел провести четыре товарищеские встречи. В первой проиграл «Селтику», зато две последних выиграл с одинаковым счётом 1:0. Отметим хорошую оборону и низкую результативность. Хотя гораздо важнее на данном этапе физическая готовность футболистов. Виктор Дьёкереш ушёл в «Арсенал», надо чем-то компенсировать.

«Бенфика», в свою очередь, затянула прошлый сезон, поскольку выступала на клубном чемпионате мира в США. Надо сказать, довольно успешно. Вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе в том числе и «Баварию», и дала бой будущему чемпиону «Челси». С другой стороны, подготовку к новому сезону начала недавно, а потому могут быть проблемы с тонусом.

Вот и получается, что от предстоящего матча за трофей ждать шоу не приходится. Соперники только вкатываются, ещё не в лучших кондициях. «Спортинг» остался без главного форварда, а «Бенфика» не отошла от прошлого сезона. Так что может быть довольно скучно. Зато можно проверить ничью в основное время. Так уже было, кстати, не раз в очных встречах.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

«Арсенал» и «Тоттенхэм» продолжают подготовку к новому сезону. Обоим предстоит выступить в Лиге чемпионов. «Канониры» финишировали вторыми в АПЛ, а «шпоры» выиграли Лигу Европы. При этом у «Тоттенхэма» ещё и новый тренер — Томас Франк. И подготовка у соперников проходит по-разному.

«Арсенал» во время азиатского турне уже успел обыграть итальянский «Милан» (1:0) и английский «Ньюкасл» (3:2). В обоих случаях имел некоторое преимущество. С поправкой на форму, разумеется. «Тоттенхэм» пока что сильных оппонентов не видел — всё «Лутоны» да «Рединги».

«Арсенал» станет первым серьёзным испытанием для «Тоттенхэма» Томаса Франка. И есть основания полагать, что всё пройдёт для «шпор» неудачно. Команда только принимает новый вид, привыкает к новому тренеру, в то время как Микель Артета улучшает старое. В общем, ждём победу «канониров» при сравнительно небольшом количестве голов.

Экспресс на спорт 31 июля 2025 года

Ставка 1: ничья в основное время в матче «Спортинг» — «Бенфика» за 3.40.

ничья в основное время в матче «Спортинг» — «Бенфика» за 3.40. Ставка 2: «Арсенал» обыграет «Тоттенхэм» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25.

Общий коэффициент: 3.40 х 2.25 = 7.65.