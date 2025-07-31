Даниил Худяков пропустит старт сезона. Так ли это плохо для чемпиона Австрии?

1 августа 2025 года в матче 1-го тура австрийской Бундеслиги сыграют ЛАСК и «Штурм». Встреча состоится на стадионе «Райффайзен Арена». Начало — в 21:30 мск. Почему Даниил Худяков не поможет на старте нового сезона и что покажет его команда? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛАСК — «Штурм» 1 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Штурма» можно с коэффициентом 2.45, а шансы ЛАСКа оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.15. Шансы достаточно близкие.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Австрии ЛАСК — «Штурм» (01.08.2025)

«Штурм» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионом Австрии. Вместе с ним обзавёлся титулом и воспитанник московского «Локомотива» Даниил Худяков. Россиянин принял участие всего в нескольких матчах, но в клубе им довольны. Планируют сделать основным голкипером, потому что аренда Схерпена закончилась.

Однако в матче 1-го тура австрийской Бундеслиги Худяков не сыграет, потому что получил травму руки, упав с велосипеда по пути на тренировку. Его место, скорее всего, займёт воспитанник местной школы Маттео Биньетти. Придётся команде из Граца полагаться на защитников.

По крайней мере, шесть товарищеских матчей «Штурм» не проигрывал, одержав три победы. Правда, внимания достойна только встреча с «Гамбургом», у которого удалось выиграть со счётом 2:1. Все остальные соперники вряд ли представляли серьёзную угрозу. Кроме того, клуб из Граца успел выиграть у «Бишофсхофена» (4:0) в Кубке Австрии.

ЛАСК же провёл прошлый сезон австрийской Бундеслиги не лучшим образом, в результате чего ему пришлось бороться за сохранение прописки. Благо всё обошлось, но в новом сезоне от команды ждут большего. Правда, пока непонятно, как достигать серьёзных целей с таким составом.

В межсезонье клуб из Линца расстался со многими возрастными футболистами и омолодил некоторые позиции. При этом основной голкипер Тобиас Лаваль был продан в «Генк». Во время товарищеских матчей просматривали вратарей из молодёжных команд. Видимо, экономят.

Подготовка к новому сезону у ЛАСКа получилась более продуктивной, ведь был достойный уровень соперничества. Команда обыграла «Хайдук» (2:1), но уступила «Брондбю» (0:1) и «Униону» из Берлина (0:2). Зато в Кубке Австрии покуражилась и разгромила «Виенер Спортклуб» (4:0).

Предлагаем поставить на то, что «Штурм» не проиграет, но обе команды забьют. Оба клуба будут страдать из-за проблемной вратарской позиции. Гостям придётся ждать выздоровления Худякова (это почти месяц), а хозяевам необходимо искать нового голкипера или работать с молодыми воспитанниками. Поэтому ждём голы в обе стороны.

Ставка: «Штурм» не проиграет ЛАСКу + обе забьют за 2.15.