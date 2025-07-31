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ЛАСК — Штурм, 1 августа 2025, прогноз на матч чемпионата Австрии, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, голы, счёт, ставки

Даниил Худяков пропустит старт сезона. Так ли это плохо для чемпиона Австрии?
Максим Ермаков
ЛАСК — «Штурм»: прогноз на матч
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Россиянин получил травму. «Штурму» придётся рассчитывать на воспитанников.

1 августа 2025 года в матче 1-го тура австрийской Бундеслиги сыграют ЛАСК и «Штурм». Встреча состоится на стадионе «Райффайзен Арена». Начало — в 21:30 мск. Почему Даниил Худяков не поможет на старте нового сезона и что покажет его команда? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛАСК — «Штурм» 1 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Штурма» можно с коэффициентом 2.45, а шансы ЛАСКа оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.15. Шансы достаточно близкие.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Австрии ЛАСК — «Штурм» (01.08.2025)

Австрия — Бундеслига . 1-й тур
01 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
ЛАСК
Линц
Не начался
Штурм
Грац
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Штурм» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионом Австрии. Вместе с ним обзавёлся титулом и воспитанник московского «Локомотива» Даниил Худяков. Россиянин принял участие всего в нескольких матчах, но в клубе им довольны. Планируют сделать основным голкипером, потому что аренда Схерпена закончилась.

Однако в матче 1-го тура австрийской Бундеслиги Худяков не сыграет, потому что получил травму руки, упав с велосипеда по пути на тренировку. Его место, скорее всего, займёт воспитанник местной школы Маттео Биньетти. Придётся команде из Граца полагаться на защитников.

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По крайней мере, шесть товарищеских матчей «Штурм» не проигрывал, одержав три победы. Правда, внимания достойна только встреча с «Гамбургом», у которого удалось выиграть со счётом 2:1. Все остальные соперники вряд ли представляли серьёзную угрозу. Кроме того, клуб из Граца успел выиграть у «Бишофсхофена» (4:0) в Кубке Австрии.

ЛАСК же провёл прошлый сезон австрийской Бундеслиги не лучшим образом, в результате чего ему пришлось бороться за сохранение прописки. Благо всё обошлось, но в новом сезоне от команды ждут большего. Правда, пока непонятно, как достигать серьёзных целей с таким составом.

В межсезонье клуб из Линца расстался со многими возрастными футболистами и омолодил некоторые позиции. При этом основной голкипер Тобиас Лаваль был продан в «Генк». Во время товарищеских матчей просматривали вратарей из молодёжных команд. Видимо, экономят.

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Подготовка к новому сезону у ЛАСКа получилась более продуктивной, ведь был достойный уровень соперничества. Команда обыграла «Хайдук» (2:1), но уступила «Брондбю» (0:1) и «Униону» из Берлина (0:2). Зато в Кубке Австрии покуражилась и разгромила «Виенер Спортклуб» (4:0).

Предлагаем поставить на то, что «Штурм» не проиграет, но обе команды забьют. Оба клуба будут страдать из-за проблемной вратарской позиции. Гостям придётся ждать выздоровления Худякова (это почти месяц), а хозяевам необходимо искать нового голкипера или работать с молодыми воспитанниками. Поэтому ждём голы в обе стороны.

Ставка: «Штурм» не проиграет ЛАСКу + обе забьют за 2.15.

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