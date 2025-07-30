Дьёкереш ушёл, а трофеи продолжаются! «Спортинг» заберёт Суперкубок Португалии у «Бенфики»

И это ещё Мангаш из «Спартака» не доехал.

Главные европейские чемпионаты ещё не стартовали, но второй эшелон постепенно входит в новый сезон. 31 июля на стадионе «Алгарве» состоится матч за Суперкубок Португалии, в котором сразятся «Спортинг» и «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч за Суперкубок Португалии «Спортинг» — «Бенфика» 31 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «орлам». Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.55. Победа «Спортинга» оценивается в 2.85, а на ничейный исход можно поставить за 3.40.

На итоговую победу команды Бруну Лаже дают котировку 1.80, а на чемпиона Португалии можно поставить за 2.00.

Аналитики прогнозируют результативный футбол в ответной встрече. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

Прогноз на матч за Суперкубок Португалии «Спортинг» — «Бенфика» (31.07.2025)

«Спортинг» в минувшем сезоне сделал «золотой» дубль — выиграл и чемпионат Португалии, и Кубок страны. И в обоих турнирах обошёл «Бенфику».

Главное событие межсезонья для чемпиона — трансфер Виктора Дьёкереша. Шведский голеадор всё же покинул Лиссабон. Может быть, оно и к лучшему. Нападающий явно хотел сделать следующий шаг в карьере. Если бы трансфер не состоялся, Руй Боржеш рисковал получить немотивированную и даже обиженную звезду. Так что все стороны могут быть довольными таким исходом.

На стороне зелёно-белых сыгранность, их состав практически не изменился в межсезонье. Не будем забывать и то, что на клубном чемпионате мира «Спортинг» не играл, а значит, смог спокойно, без форсирования готовиться к новому сезону. Вот-вот клуб должен пополнить спартаковец Рикарду Мангаш, но в предстоящем матче придётся обойтись без него.

У «Спортинга» всё в порядке в обороне. Команда мало пропускает, а впереди даже без Дьёкереша свои шансы находят. Последние два товарищеские встречи у «Сандерленда» и «Вильярреала» «львы» выиграли с одинаковым счётом 1:0.

«Бенфика» этим летом играла на клубном чемпионате мира. В плей-офф вышли, а там уступили будущему чемпиону — «Челси». Достойно. Однако отдохнуть времени почти не было, а ещё коллектив серьёзно обновился. Альваро Каррерас, Оркун Кёкчю, Анхель Ди Мария, Жоау Мариу — все эти футболисты команду покинули. Правда, есть и приобретения. Ричард Риос из «Палмейраса», Амар Дедич из «Зальцбурга», Самуэль Даль из «Ромы» стали новичками «орлов». Но сыграться за это время нереально. В атаке «Бенфика» выглядит интереснее «Спортинга», однако и пропускает больше.

В таких матчах сыгранность выходит на первый план, а она лучше у чемпиона. Да и «Бенфика» уже семь встреч не может обыграть соперника в основное время. Плюс ко всему у «Спортинга» надёжнее оборона. Да, Дьёкереша заменить на 100% невозможно, но свой гол «львы» находят почти всегда. Поэтому попробуем поставить на их итоговую победу. Командные принципы превыше всего!

Ставка: итоговая победа «Спортинга» за 2.00.