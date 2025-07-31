«Уфа» — «Шинник». Ярославль будет ликовать

2 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Уфа» и «Шинник». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 16:00 мск. Обе команды слабо стартовали в новом сезоне. Есть ли шанс у одной из них добыть первую победу?

Коэффициенты букмекеров на матч «Уфа» — «Шинник» 2 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение уфимскому клубу. Поставить на победу «Уфы» можно с коэффициентом 2.35, а шансы ярославского «Шинника» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.00.

Прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Уфа» — «Шинник» (02.08.2025)

Вряд ли кто-то из болельщиков «Уфы» остался доволен выступлением команды в прошлом сезоне. Кое-как удалось спастись от вылета из Первой лиги. Но чтобы ситуация не повторилась, толком ничего не сделано. Разве что вернулся вратарь Александр Беленов, хотя его появление привело к расторжению контракта с первым номером прошлого сезона Олегом Бакловым.

Главный тренер команды Омари Тетрадзе не скрывает, что из-за сильной конкуренции на трансферном рынке не получилось подписать тех футболистов, которых планировали. Но опускать руки рано. Хотя результаты первых двух матчей не позволяют надеяться на лучшее будущее.

Уфимский клуб начал сезон с ничьей в матче со «СКА-Хабаровск» (1:1), а затем проиграл «Факелу» (0:1). С воронежцами встреча была очень скучной, а со стороны команды Тетрадзе вообще не исходило никакой угрозы. Ни одного удара в створ ворот — это очень плохой знак.

У «Шинника» дела ничуть не лучше. В прошлом сезоне он играл на одном уровне с «Уфой» и даже очков набрал столько же. Но многие называют ярославцев тёмной лошадкой, потому что состав серьёзно обновился. С легионерами расстались, зато подписали интересных новичков.

В их числе Виталий Лысцов, вернувшийся из Португалии, Олег Ланин из «Черноморца» и не только. Пока на результатах это не отражается, хотя и календарь на старте подкинул «Шиннику» сложных соперников. Сначала ярославцы проиграли «Уралу» (0:1), а во 2-м туре сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). С уфимцами должно быть попроще.

В обоих матчах команда из Ярославля приятно удивила дерзкой игрой в нападении. Даже клуб из Екатеринбурга еле забил из-под такого давления и играл вторым номером. Пока очень сильно подводит реализация, но это поправимо. Только потребуется время.

Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Шинника» с коэффициентом 3.25. Ярославцы демонстрируют лучший футбол, чем «Уфа». Значит, совсем скоро должны порадовать первым успехом в сезоне. Соперник подходящий, не достигший трансферных целей и практически не изменившийся с прошлого провального сезона.

Ставка: победа «Шинника» в матче с «Уфой» за 3.25.