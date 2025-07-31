Тен Хаг пока в тени Хаби Алонсо. Товарищеский матч «Фортуна» — «Байер» это докажет

1 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют нидерландская «Фортуна» и немецкий «Байер». Встреча состоится на стадионе «Фортуна Ситтард». Начало — в 20:00 мск. Какие изменения произошли в команде из Леверкузена с приходом Эрика тен Хага и сможет ли нидерландец не стать тенью Хаби Алонсо? Попробуем разобраться.

Прогноз на товарищеский матч «Фортуна» — «Байер» (01.08.2025)

Эрик тен Хаг у руля «Байера» — звучит как что-то невозможное, но это реальность. Нидерландец занял пост главного тренера сразу после ухода Хаби Алонсо. Последним местом работы был «Манчестер Юнайтед», и это не самая удачная часть его карьеры. Мы помним, как штормило английский клуб и не помогали даже многомиллионные трансферы.

Вот и «Байер» меняется. Он уже лишился как минимум двух лидеров. Флориан Вирц и Жереми Фримпонг перебрались в «Ливерпуль». Зато много молодых и перспективных игроков пополнили клуб. Выделить стоит Малика Тилльмана и Джарелла Куансу. Тен Хаг постарается построить новую команду.

Дебют нидерландского тренера запомнился провалом. «Байер» играл в товарищеском матче с молодёжкой «Фламенго» и потерпел поражение со счётом 1:5. А ведь состав был основным. Реабилитироваться удалось в прошлой контрольной встрече, одолев «Бохум» (2:0). По голу забили Хофман и Шик. Неужели при тен Хаге клуб из Леверкузена будет таким же нестабильным, как «МЮ»?

«Фортуна» проверит на прочность оборону немцев. Это скромный нидерландский клуб, ничем особенным не примечателен, звёзд с неба не хватает, про титулы уже и не помнит, а его состав почти в 25 раз дешевле, чем у «Байера». Зато есть характер и мотивация!

В прошлом сезоне Эредивизии команда из Ситтарда финишировала в середине таблицы, но меняться не собирается. Просто нет финансов на усиления, способные привести к более высоким позициям. Старается играть компактно в обороне, что вызывало сложности в атаке даже у таких команд, как ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

«Фортуна» подходит к предстоящему матчу с двумя победами в товарищеских встречах. Она обыграла «Сент-Трюйден» (2:1) и «Эльфсберг» (3:2), но до этого уступила «Генту» (0:1). Естественно, ни на кого из этих соперников клуб из Леверкузена не похож.

Предлагаем поставить на победу «Байера» через тотал меньше 4.5 мяча. Два или три мяча забивать подопечные Эрика тен Хага обязаны, а вот больше нидерландская команда вряд ли пропустит. Тем более играть будет на домашнем стадионе. Мотивация насолить такому именитому клубу будет запредельной. Да и пока что сила леверкузенцев с новым тренером под сомнением.

Ставка: победа «Байера» в матче с «Фортуной» + тотал меньше 4.5 мяча.