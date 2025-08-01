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Лучшие прогнозы на футбол сегодня 1 августа 2025 года, ставки и коэффициенты, результаты матчей, точные экспрессы

Экспресс на футбол с коэффициентом 10.4: клуб Даниила Худякова и кое-что ещё
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на футбол 1 августа 2025 года
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События маленькие, но внимания стоят.

Пока между между программами Кубка России и Российской Премьер-Лиги образовался выходной день, обратим внимание на европейскую арену. Больших событий нет, однако составить интересный экспресс всё равно можно.

Прогноз на матч ЛАСК — «Штурм»

Австрия — Бундеслига . 1-й тур
01 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
ЛАСК
Линц
Не начался
Штурм
Грац
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Штурм» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионом Австрии. Вместе с ним обзавёлся титулом и воспитанник московского «Локомотива» Даниил Худяков. Россиянин принял участие всего в нескольких матчах, но в клубе им довольны. Планируют сделать основным голкипером, потому что аренда Схерпена закончилась. В ближайший месяц Худяков не сыграет из-за травмы, однако его ждут.

ЛАСК же провёл прошлый сезон австрийской Бундеслиги не лучшим образом – пришлось бороться за сохранение прописки. Пока непонятно, как достигать серьёзных целей с таким составом. В межсезонье клуб из Линца расстался со многими возрастными футболистами и омолодил некоторые позиции. Во время товарищеских матчей просматривали вратарей из молодёжных команд. Видимо, экономят.

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Предлагаем поставить на то, что «Штурм» не проиграет, но обе команды забьют. Оба клуба будут страдать из-за проблемной вратарской позиции. Гостям придётся ждать выздоровления Худякова (это почти месяц), а хозяевам необходимо искать нового голкипера или работать с молодыми воспитанниками. Поэтому ждём голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Мехелен» — «Брюгге»

Бельгия — Лига Жюпиле . 2-й тур
01 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Мехелен
Мехелен
Не начался
Брюгге
Брюгге
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Многократный чемпион Бельгии «Брюгге» в прошлом сезоне упустил золотые медали, финишировав на втором месте. Теперь придётся проводить матчи квалификации, чтобы попасть в общий этап Лиги чемпионов. В том числе и поэтому будет логично набрать как можно больше очков на старте Лиги Жюпиле. Потом будет не до того.

В отличие от своего предстоящего соперника, «Брюгге» уже добыл первую победу. В матче 1-го тура обыгран «Генк», который является одним из конкурентов, — 2:1. «Мехелен», в свою очередь, можно представить сейчас как середняка, который будет пытаться выйти в еврокубки на следующий год. Однако новый сезон чемпионата Бельгии команда начала с ничьей с «Зюлте-Варегемом» (1:1).

То было в гостях, но и дома «Мехелен» не представляет из себя серьёзной угрозы для такого соперника. «Брюгге» хорош на выезде, имеет в составе исполнителей более высокого класса, а также дополнительно мотивирован. Даже если в гостях и пропустит, то в любом случает должен одержать победу. Проверим П2 через тотал больше 1.5 мяча.

Прогноз на матч «Шальке-04» — «Герта»

Германия — Вторая Бундеслига . 1-й тур
01 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Не начался
Герта
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предстоящем матче 1-го тура Второй Бундеслиги встречаются два павших гранда немецкого футбола — «Шальке-04» и «Герта». Оба в прошлом сезоне заняли места в нижней части турнирной таблицы, но в этом сезоне попробуют улучшить результаты и, возможно, побороться за возвращение в элиту.

«Шальке-04» продолжает страдать из-за финансов и неэффективного управления. А на тренера вместе с футболистами падают все шишки. Результаты, впрочем, действительно неприятные. Даже в товарищеских встречах команда нечасто радовала своих поклонников победами.

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На «Герту» чуть больше надежд, поскольку в феврале пришёл Штефан Лайтль и наладил игру. Его команда проиграла всего три из последних 12 матчей в прошлом сезоне. Разумеется, ожидания от нового сезона выше. Кроме того, «Герте» удалось сохранить и подписать несколько ключевых игроков, поэтому команда может вернуться в Берлин с максимальным количеством очков.

Экспресс на футбол 1 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Штурм» не проиграет ЛАСКу + обе забьют за 2.15.
  • Ставка 2: «Брюгге» обыграет «Мехелен» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00.
  • Ставка 3: «Шальке-04» проиграет «Герте» за 2.43.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.00 х 2.43 = 10.4.

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