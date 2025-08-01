«Краснодар» — «Динамо». Чемпион спотыкается, Карпин шагает вперёд

Обе команды нестабильны, но москвичи набирают форму, а краснодарцы всё ещё ищут себя.

2 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20:30 мск. Почему чемпион выглядит настолько плохо на старте и что его ждёт дальше? Постараемся ответить на эти вопросы.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.00, а шансы московского «Динамо» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» М (02.08.2025)

«Краснодар» совсем не похож на действующего чемпиона на старте нового сезона. Непонятно, в чём конкретно заключается проблема. Вроде состав сохранили, все лидеры на месте, плюс добавились очень талантливые и опытные новички — Дуглас Аугусто («Нант»), Жубал и Гаэтан Перрен (оба — «Осер»). Пока усиление не спасает.

«Быки» проиграли ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России, вроде реабилитировались, разгромив скромный «Пари НН» (3:0). А затем снова провал — поражение во встрече с «Локомотивом» (1:2). Единственный гол удалось забить на последних минутах. Кубок России — и снова неудача. На этот раз проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

В матче с самарцами Мурад Мусаев задействовал новичков, в том числе Перрена. Основным футболистам удалось устроить передышку, однако во втором тайме некоторым пришлось выйти на поле. Правда, это не спасло ситуацию. Проблемы не только в защите, но и в атаке. Она слишком предсказуема. Возможно, это вопрос времени.

«Динамо» с Валерием Карпиным пока смотрится симпатично, однако все три матча провело на домашнем стадионе. Скоро увидим, на что команда способна в гостевых встречах. В целом проблемы есть, но футболисты бьются до последнего, а тренер вносит во время игры корректировки, которые помогают переломить ход матчей.

Так было с «Балтикой» (1:1), когда москвичи уступали 0:1, однако после перерыва сравняли счёт. Во встрече с «Ростовом» (1:0) дебютный гол за «Динамо» забил Иван Сергеев. И, кажется, вошёл во вкус! В игре Кубка России с «Сочи» (3:2) он оформил дубль. И это была волевая победа.

При Карпине бело-голубые поменялись. Их футбол стал более прагматичным, но говорить о том, каким он будет дальше, пока сложно. Всё-таки были изменения. Чтобы их принять, футболистам потребуется время. То, что удалось забить три гола южанам, ни о чём не говорит. Слишком слабый соперник.

Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет «Краснодару» через тотал больше 1.5 мяча. «Быки» пока не в своей тарелке, а новички только привыкают к здешнему ритму. Бело-голубые же добывают очки на характере, и им часто приходится отыгрываться. Стабильности нет ни у тех, ни у других. Склоняемся к ничьей 1:1, а если и выбирать, то команду Карпина.

Ставка: «Динамо» не проиграет «Краснодару» + тотал больше 1.5 мяча за 2.18.