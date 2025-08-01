«Урал» — «Родина». Нервный матч для Екатеринбурга

2 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Урал» и «Родина». Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 17:00 мск. Смогут ли екатеринбуржцы перебороть неудачную статистику игр с московским клубом? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Урал» — «Родина» 2 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Родины» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Екатеринбурга за 7.00.

Прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Урал» — «Родина» (02.08.2025)

«Урал» преследует цель вернуться в РПЛ. В прошлый раз не получилось, поэтому будет много работы в этом сезоне. Пусть пока команда выглядит сырой и нестабильной, но результат на старте нового розыгрыша Первой лиги отличный — две победы из двух.

Клуб из Екатеринбурга сначала обыграл «Шинник» (1:0), даже несмотря на то что действовал вторым номером. Затем удалось победить в матче с «Черноморцем» (3:2). Победный мяч был забит лишь в добавленное время. Если в первой встрече была шикарная игра в обороне, то во второй больше себя проявила атака.

В этом нет ничего страшного. Просто «Урал» подстраивается под требования нового тренера Мирослава Ромащенко. Скоро будут классно работать все механизмы. Александр Селихов пока тоже нестабилен. Первый пропущенный мяч в игре с «Черноморцем» следствие его ошибки. Зато в матче с «Шинником» вратарь совершил шесть сейвов.

Впереди встреча с «Родиной», которую клуб из Екатеринбурга никогда не обыгрывал в основное время. Нужно постараться прервать эту нехорошую традицию. От московской команды всегда ждут прорыва, и она показывала вполне достойный футбол. Однако старт этого сезона получился крайне неудачным.

Может быть, дело в том, что в межсезонье пришлось расстаться с талантливым и подающим большие надежды голкипером Александром Корякиным. За два матча его сменщик Сергей Айдаров пропустил четыре мяча. Одна встреча завершилась вничью с «Черноморцем» (1:1), а другую, со «Спартаком» из Костромы, «Родина» проиграла — 1:3.

А ведь у команды стоит цель выйти в РПЛ. Это обозначил главный тренер Зоран Зелькович. В предстоящем матче у москвичей будет свой козырь — Андрей Егорычев. В это трансферное окно он перешёл из «Урала», в составе которого отыграл семь с половиной лет.

Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.92. Клуб из Екатеринбурга выгрызает свои победы, однако у Ромащенко ещё немало работы. «Родина» забивала в двух прошлых встречах Первой лиги, её можно считать неудобным соперником для «Урала». Плюс есть Егорычев, который поделится кое-какими секретами.

Ставка: обе забьют в матче «Урал» — «Родина» за 1.92.