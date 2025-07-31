Азиатские разборки в Вегасе! Чего ждать от UFC on ESPN 71

В ночь со 2 на 3 августа в Лас-Вегасе (США) на арене Apex Arena состоится турнир UFC on ESPN 71. Главным его событием станет бой в наилегчайшем весе между Тацуро Таирой и Хюн Сун Паком.

В соглавном поединке в лёгком весе сразятся Матеуш Ребецки и Крис Данкан.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 71 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 4:00 мск.

Полный кард турнира выглядит следующим образом.

Предварительный кард:

Кетлен Соуза — Пьера Родригес;

Джон Яннис — Остин Баши;

Фелипе Бунес — Рафаэль Эстевам;

Ник Клейн — Андрей Пуляев;

Родолфо Виейра — Тришон Гор;

Ринья Накамура — Натан Флетчер.

Основной кард:

Тацуро Таира — Хюн Сун Пак;

Матеуш Ребецки — Крис Данкан;

Элвис Бренер — Эстебан Рибович;

Кэрол Роза — Нора Корноль;

Нил Магни — Элизеу Залески дос Сантос;

Кевин Вальехос — Дэнни Силва.

Главный бой — Таира — Пак

Историческое событие для Азии! Впервые два бойца с этого континента возглавят кард. Изначально Таира должен был драться с иракцем Амиром Альбази, но тот снялся из-за травмы за неделю до боя. На замену вышел Хюн Сун Пак. В плане физической готовности для корейца это не должно стать проблемой — он должен был через неделю сразиться со Стивом Эрцегом.

Аналитики считают фаворитом японца. На его победу дают коэффициент 1.28, а на корейца можно поставить за 3.65.

Почему такой перекос коэффициентов, ведь кореец идёт на рекорде 10-0, да и зарекомендовал себя ярким и перспективным бойцом? Во-первых, у Таиры больше опыта. Тацуро уже показал себя в пятираундовых боях, проявил себя в умении подстроиться под любого соперника. Он более универсален — неплох в стойке, хорош в борьбе. Показал хорошую выносливость. Японец, возможно, не слишком ярок, но эффективен. А на дистанции этот подход выигрышнее.

Пак очень ярко проявляет себя в последнее время. Агрессия, классный джеб и прекрасный удушающий. 9 из 10 побед он одержал досрочно, пять из них — в первом раунде. Смущают две вещи. Во-первых, с оппонентом уровня Таиры кореец ещё не встречался. Во-вторых, есть вопросы по выносливости. Пак ещё не дрался в формате пяти раундов. Таира явно не сделает ставку на досрочное завершение борьбы. Японец постарается измотать соперника, главное — выдержать стартовый натиск. Скорее всего, это у него получится. Чем дольше будет длиться поединок, тем выше шансы Тацуро.

Соглавный бой — Ребецки — Данкан

Здесь выше оценивают шансы польского бойца, на его победу предлагают коэффициент 1.47, а на Криса Данкана можно поставить за 2.77.

Ребецки провёл в UFC пять поединков, из которых выиграл четыре, а уступил только Диего Феррейре. В последнем своём бою он победил Мыктыбека Оролбая. Это в первую очередь борец, который в то же время обладает достаточно мощным ударом. Правда, это не сильно помогает ему в стойке. Если борьба не идёт — у поляка возникают проблемы.

У Криса Данкана практически такой же рекорд в UFC — четыре победы и одно поражение. Вообще, шотландец предпочитает стойку, однако в последнее время много работает и над борьбой. Две последние победы он одержал сабмишеном.

Главная проблема Данкана — слабая выносливость. Если не удаётся победить в первом или втором раунде, Крис проседает. Поэтому в предстоящем поединке его шансы ниже. Ребецки хорошо защищается в борьбе, он способен измотать соперника. В стойке же поляк достаточно крепок, чтобы выстоять, переждать натиск Данкана. Здесь стоит поставить на ТБ 2.5 раунда за 1.88. Или же скомбинировать эту ставку с победой польского спортсмена.