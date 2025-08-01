«Ростов» — «Крылья Советов». Магомед Адиев останется среди лидеров

Новый сезон в отечественном футболе набирает обороты. График плотный: не успели отгреметь встречи группового этапа Кубка России, как надо приступать к играм чемпионата. В субботу, 2 августа, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 2 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно составляет 50% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается в 4.10, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что получится результативный футбол в матче 3-го тура РПЛ. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» (02.08.2025)

«Ростову», откровенно говоря, не повезло на старте сезоне. Во-первых, во время подготовки команду покинули лидеры обороны и атаки — Максим Осипенко и Николай Комличенко соответственно. Во-вторых, календарь сразу решил проверить ростовчан на прочность. В первых двух турах чемпионата России и первом матче группового этапа Кубка России — столичные и петербургский клубы. Но обо всём по порядку.

Сперва ростовчане на выезде уступили «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1), а потому логично угодили на дно турнирной таблицы РПЛ. Казалось бы, возвращение на домашнюю «Ростов Арену» и смена обстановки на кубковую должны были помочь прийти в себя и добыть результат. Но в итоге команда потерпела поражение от московского «Спартака» со счётом 0:2.

И вот уже три проигрыша в трёх матчах на старте сезона. Подобное любого заставит сомневаться в собственных силах. Справедливости ради стоит отметить, что в каждом случае футболисты «Ростова» старались сохранить лицо. Во встрече с «Зенитом» даже открыли счёт и должны были забивать второй! Может быть, теперь с более простым соперником получится добыть результат?

Может быть. Но кто сказал, что «Крылья Советов» — простой соперник? Пока что изменения идут им на пользу. Вместе с новым тренером Магомедом Адиевым обновлённый состав только радует. Сыграли вничью в тольяттинском дерби с «Акроном» (1:1) и победили дома «Пари НН» (2:0), а в Кубке России даже выписали поражение «Краснодару» на выезде (2:1).

Как видно, с результативностью и реализацией у самарского клуба проблем нет, в отличие от ростовского. Конечно, после трёх поражений подряд и перед домашними трибунами «Ростов» будет особо мотивирован. Однако в успешный исход для «Крыльев Советов» на фоне последних результатов верится больше. Здесь вполне вероятна ничья, но мы будем ждать, что гости как минимум не проиграют.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.85.