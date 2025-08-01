«Пари НН» — «Локомотив». Батраков останется на первом месте

Новый сезон в отечественном футболе набирает обороты. График плотный: не успели отгреметь встречи группового этапа Кубка России, как надо приступать к играм чемпионата. В субботу, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 2 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается в 4.90, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Вместе с тем аналитики считают, что получится результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Локомотив» (02.08.2025)

«Пари Нижний Новгород» примет московский «Локомотив» в Грозном на «Ахмат Арене». Чего? Да! Дело в том, что нижегородский стадион не готов к проведению матчей. Равно как и стадион в Саранске, где клуб хотел временно принимать гостей. В итоге перед 3-м туром выбор пал на стадион в столице Чечни. На днях нижегородцы играли в Кубке России в Каспийске, поэтому особых проблем с логистикой у них не будет.

Однако есть ощущение, что «Пари НН» уже мало что поможет. Клуб изначально должен был вылететь в Первую лигу, поменял тренера и новый сезон начал очень плохо. В первых двух турах РПЛ нижегородские футболисты уступили «Краснодару» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2), а совсем недавно на групповом этапе Кубка России потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1).

Как вы уже, вероятно, успели заметить — все поражения были всухую. И это довольно странно. В составе есть легионеры и некогда подававшие надежды талантливые россияне. Кроме того, бывший клуб Александра Шпилевского кипрский «Арис», в прошлом нередко выдавал результативные матчи даже на евроарене. В «Нижнем Новгороде» же всё пока получается очень печально.

И это, разумеется, на руку «Локомотиву». Московский клуб — единственный, кто выиграл в первых двух турах чемпионата России. Сперва досталось «Сочи» (3:0), а затем — «Краснодару» (2:1). Понятно, что на старте оба соперника выглядят нестабильно. Да и в Кубке России железнодорожники проиграли ЦСКА — 1:2. Однако стоит отметить хорошую форму лидеров.

Михаил Галактионов может положиться на Алексея Батракова и Дмитрия Воробьёва, которые пока держат марку. План Б — Николай Комличенко, ему, впрочем, пока нужно время на адаптацию. Так или иначе, «Локомотив» сыграет первым номером в предстоящем матче. И с учётом неважного состояния «Пари НН» можно ожидать от гостей третью победу в РПЛ подряд.

Ставка: «Локомотив» выиграет у «Пари НН» за 1.74.