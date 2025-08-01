«Бавария» — «Лион». Компани и Кейн сделали выводы после КЧМ-2025

2 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Бавария» и «Лион». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 16:30 мск. Успели ли мюнхенцы отдохнуть после выступления на КЧМ-2025?

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Лион» 2 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.36, а шансы «Лиона» оценили в 7.60. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

Прогноз на товарищеский матч «Бавария» — «Лион» (02.08.2025)

Для «Баварии» предсезонная подготовка только начинается. Она принимала участие в КЧМ-2025, после которого должна была немного отдохнуть. Команда добралась до четвертьфинала, однако уступила «ПСЖ» (0:2). И это не единственная игра, в которой подвела реализация. Было ещё поражение во встрече с «Бенфикой» (0:1).

Венсан Компани обязательно учтёт ошибки. На днях объявили о трансфере вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Эта покупка была необходима после ухода Мюллера и Зане. Колумбиец сможет сделать атаку более разносторонней. В остальном — без глобальных изменений.

Признанный лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона-2024/2025 Майкл Олисе остаётся, как и лучший бомбардир Гарри Кейн. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Германии, но его цель — это победа в Лиге чемпионов. Свой первый товарищеский матч мюнхенцы проведут дома. Значит, вероятно, выступят почти основным составом.

«Лион», в свою очередь, устроил распродажу футболистов и пока не добивается поставленных целей на трансферном рынке. Райан Шерки ушёл в «Манчестер Сити», а голкипер Лукас Перри перебрался в «Лидс». Пока место в воротах делят между собой малиец Лассин Диарра и Реми Дескамп.

Команда из Лиона приняла участие в трёх товарищеских встречах, в которых одержала две победы. Правда, внимания достоин разве что матч с «Гамбургом», который удалось выиграть со счётом 4:0. Хоть какой-то уровень сопротивления, однако уж точно не такой, какой ждёт в игре с баварцами.

«Лион» вообще мог оказаться в Лиге 2 в следующем сезоне из-за огромных долгов. Но на итоговом заседании его решили не наказывать и допустить до участия в Лиге 1. Поэтому клуб будет ставить самые высокие цели на новый сезон. Однако для начала нужно достичь всех трансферных целей.

В предстоящей встрече предлагаем поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5). Команда будет играть перед домашними трибунами, у неё получился совсем небольшой перерыв, но это пойдёт на пользу. Футболисты не потеряли форму и не расслаблены. Команда из Лиона будет не готова к мюнхенскому приёму. Да ещё и выступит без основного голкипера.

Ставка: победа «Баварии» в матче с «Лионом» с форой минимум в три мяча за 3.00.