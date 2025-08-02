«Уфа» — никакая, а «Урал» нервничает: экспресс на Первую лигу

Новый футбольный сезон в России уже стартовал. В РПЛ на носу 3-й тур, провели даже матчи Кубка России. Однако на этом программа не заканчивается. Сегодня, 2 августа, пройдут встречи Первой лиги. Выбрали самые интересные, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Урал» — «Родина»

«Урал» преследует цель вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В прошлый раз не получилось, поэтому будет много работы в этот. Пусть пока команда выглядит сырой и нестабильной по игре, но результат старта нового сезона Первой лиги отличный — две победы из двух.

Впереди встреча с «Родиной», которую клуб из Екатеринбурга никогда не обыгрывал в основное время. Нужно постараться прервать эту нехорошую традицию. От московской команды всегда ждут прорыва, и она показывала вполне достойный футбол. Однако старт этого сезона получился крайне неудачным.

Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.92. Клуб из Екатеринбурга выгрызает свои победы, однако у Ромащенко ещё немало работы. «Родина» забивала в двух прошлых встречах Первой лиги, её можно считать неудобным соперником для «Урала». Плюс есть Егорычев, который поделится кое-какими секретами.

Прогноз на матч «Уфа» — «Шинник»

Вряд ли кто-то из болельщиков «Уфы» остался доволен выступлением команды в прошлом сезоне. Кое-как удалось спастись от вылета из Первой лиги. Но чтобы ситуация не повторилась, толком ничего не сделано. Разве что вернулся вратарь Александр Беленов, хотя его появление привело к расторжению контракта с первым номером прошлого сезона Олегом Бакловым.

Уфимский клуб начал сезон с ничьей в матче со «СКА-Хабаровск» (1:1), а затем проиграл «Факелу» (0:1). С воронежцами встреча была очень скучной, а со стороны команды Тетрадзе вообще не исходило никакой угрозы. Ни одного удара в створ ворот — это очень плохой знак.

У «Шинника» дела ничуть не лучше. В прошлом сезоне он играл на одном уровне с «Уфой» и даже очков набрал столько же. Однако многие называют ярославцев тёмной лошадкой, потому что состав серьёзно обновился. Команда из Ярославля приятно удивила дерзкой игрой на старте. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Шинника», который сейчас ярче, чем соперник.

Экспресс на матчи ФНЛ 2 августа 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Урал» — «Родина» за 1.92.

обе забьют в матче «Урал» — «Родина» за 1.92. Ставка 2: победа «Шинника» в матче с «Уфой» за 3.25.

Общий коэффициент: 1.92 х 3.25 = 6.24.