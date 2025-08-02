3-й тур РПЛ: Карпин против чемпиона, крутые «Крылья Советов» и лидер «Локомотив»

Вроде бы только недавно в чемпионате России стартовал новый сезон, а уже надо готовиться к 3-му туру. Сегодня, 2 августа, состоятся сразу три матча, которые и откроют программу. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив»

Есть ощущение, что «Пари НН» уже мало что поможет. Клуб изначально должен был вылететь в Первую лигу, поменял тренера и новый сезон начал очень плохо. В первых двух турах Российской Премьер-Лиги нижегородские футболисты уступили «Краснодару» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2), а совсем недавно на групповом этапе Кубка России потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1). Как вы уже, вероятно, успели заметить — все поражения были всухую.

И это, разумеется, на руку «Локомотиву». Московский клуб — единственный, кто выиграл в первых двух турах чемпионата России. Сперва досталось «Сочи» (3:0), а затем — «Краснодару» (2:1). Понятно, что на старте оба соперника выглядят нестабильно. Да и в Кубке России железнодорожники уступили ЦСКА — 1:2. Однако стоит отметить хорошую форму лидеров.

Михаил Галактионов может положиться на Алексея Батракова и Дмитрия Воробьёва, которые пока держат марку. План «Б» — Николай Комличенко, которому, впрочем, пока нужно время на адаптацию. Так или иначе «Локомотив» сыграет первым номером в предстоящем матче. И с учётом неважного состояния «Пари НН» можно ожидать от гостей третьей победы в РПЛ подряд.

Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

«Ростову», откровенно говоря, не повезло на старте сезона. Сперва на выезде уступил «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1) в РПЛ, а потом дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счётом 0:2 в Кубке России. И вот уже три проигрыша из трёх на старте сезона. Подобное любого заставит сомневаться в собственных силах.

Может быть, теперь с более простым соперником получится добыть результат? Может быть. Но кто сказал, что «Крылья Советов» — простой соперник? Вместе с новым тренером Магомедом Адиевым обновлённый состав только радует. Сыграл вничью в тольяттинском дерби с «Акроном» (1:1) и победил дома «Пари НН» (2:0), а в Кубке России даже выписал поражение «Краснодару» на выезде (2:1).

Как видно, с результативностью и реализацией у самарского клуба проблем нет, в отличие от ростовского. Конечно, после трёх поражений подряд и перед домашними трибунами «Ростов» будет особенно мотивирован. Однако в успешный исход для «Крыльев Советов» на фоне последних результатов верится больше. Здесь вполне вероятна ничья, однако мы будем ждать, что гости как минимум не проиграют.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

«Краснодар» совсем не похож на действующего чемпиона на старте нового сезона. Непонятно, в чём конкретно заключается проблема. Вроде состав сохранили, все лидеры на месте, плюс добавились очень талантливые и опытные новички — Дуглас Аугусто («Нант»), Жубал и Гаэтан Перрен (оба — из «Осера»). Но пока эти усиления не спасают.

«Динамо» с Валерием Карпиным пока смотрится симпатично, однако все три матча провело на домашнем стадионе. В целом проблемы есть, но футболисты бьются до последнего, а тренер вносит корректировки, которые помогают переломить ход матчей. Так было с «Балтикой» (1:1) в РПЛ, так было в прошлой игре Кубка России с «Сочи» (3:2), победа над которым оказалась волевой.

При Карпине бело-голубые поменялись. Их футбол стал более прагматичным. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет «Краснодару» через тотал больше 1.5 мяча. «Быки» пока не в своей тарелке, а новички только привыкают к здешнему ритму. Бело-голубые же добывают очки на характере.

Экспресс на матчи РПЛ 2 августа 2025 года

Ставка 1: «Локомотив» выиграет у «Пари НН» за 1.74.

«Локомотив» выиграет у «Пари НН» за 1.74. Ставка 2: «Крылья Советов» не проиграют за 1.85.

«Крылья Советов» не проиграют за 1.85. Ставка 3: «Динамо» не проиграет «Краснодару» + тотал больше 1.5 мяча за 2.18.

Общий коэффициент: 1.74 х 1.85 х 2.18 = 7.01.