Карен Хачанов в Торонто и «Бавария» после КЧМ-2025: прогнозы на спорт

Несмотря на то что многие виды спорта пока находятся в отпуске, сегодня, 2 августа, достаточно интересных событий. Например, немецкая «Бавария» проводит товарищеский футбольный матч с французским «Лионом», а Карен Хачанов пытается выйти в 1/4 финала теннисного турнира в Торонто. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Бавария» — «Лион»

Для «Баварии» предсезонная подготовка только начинается. Она принимала участие в КЧМ-2025, после которого должна была немного отдохнуть. Команда добралась до четвертьфинала, однако уступила «ПСЖ» (0:2). Венсан Компани обязательно учтёт ошибки. На днях объявили о трансфере вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Признанный лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона-2024/2025 Майкл Олисе остаётся, как и лучший бомбардир Гарри Кейн.

«Лион», в свою очередь, устроил распродажу футболистов и пока не добивается поставленных целей на трансферном рынке. Команда из Лиона приняла участие в трёх товарищеских встречах, в которых одержала две победы. Правда, внимания достоин разве что матч с «Гамбургом», который удалось выиграть со счётом 4:0. Хоть какой-то уровень сопротивления, однако уж точно не такой, какой ждёт в игре с баварцами.

В предстоящей встрече предлагаем поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5). Команда будет играть перед домашними трибунами, у неё получился совсем небольшой перерыв, но это пойдёт на пользу. Футболисты не потеряли форму и не расслаблены. Команда из Лиона будет не готова к мюнхенскому приёму. Да ещё и выступит без основного голкипера.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Каспер Рууд

Карен Хачанов после спорного выступления на «Ролан Гаррос» выглядит куда лучше. На одном из травяных подготовительных турниров дошёл до финала, а на Уимблдоне боролся за выход в полуфинал. При этом пока стабилен на «Мастерсе» в Торонто. Без особых проблем обыграл уже двух соперников и вышел в 1/8 финала.

Каспер Рууд тоже далеко не подарок. Однако важно понимать, что Уимблдон он пропустил из-за травмы колена, а турнир в Торонто стал для него первым после возвращения. Норвежец взял два матча за счёт наращивания скорости и своего бэкхенда, да только с Хачановым такой номер едва ли пройдёт.

Россиянин сам не против повышать темп, а потому Рууду придётся отходить от своей комфортной игры и придумывать что-то новое. При этом Карен ещё и в хорошей форме. А при таких раскладах можно даже поверить в его победу. Другие варианты — тотал больше 2.5 сета и тотал больше 23.5 гейма. Встреча запросто может затянуться.

Экспресс на спорт 2 августа 2025 года

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Лионом» с форой минимум в три мяча за 3.00.

победа «Баварии» в матче с «Лионом» с форой минимум в три мяча за 3.00. Ставка 2: Хачанов обыграет Рууда за 2.16.

Общий коэффициент: 3.00 х 2.16 = 6.48.