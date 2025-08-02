Остались в РПЛ — а что дальше? Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

Не успел стартовать новый сезон в Российской Премьер-Лиге, как участники добрались уже до 3-го тура. В воскресенье, 3 августа, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ахмат» 3 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу махачкалинского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.90, в то время как победа «Ахмата» оценивается в 2.80. Разница в вероятности — около 1%. Поставить на ничейный исход можно за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

Соперники начали новый сезон примерно там же, где закончили прошлый. Внизу турнирной таблицы. Махачкалинское «Динамо» по-прежнему остаётся верным себе. Состав и тренер не изменились, итоги матчей — тоже. В чемпионате России махачкалинский клуб уступил со счётом 0:1 «Спартаку» и сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 1:1, а в Кубке России одержал победу над «Пари НН» со счётом 1:0.

Во-первых, с ходу отметим нестабильность. С одной стороны, есть победа и ничья. С другой стороны, это случилось в матчах с достаточно слабыми по классу оппонентами. «Спартаку» при этом могли проиграть с более крупным счётом. Потому нет ничего удивительного в том, что махачкалинцы с ходу оказались неподалёку от зоны вылета. Борьба за выживание — вероятная перспектива.

Второй момент — результативность. Подопечные Хасанби Биджиева всё так же делают упор на оборону, а в атаке используют редкие шансы. В каких-то случаях это, разумеется, будет работать, но достигнуть чего-то большого едва ли получится. Особенно на фоне тех конкурентов, которые во время предсезонной подготовки претерпели изменения.

«Ахмат» как раз из тех, кто сильно обновился. Состав перекроили, вернулся Конате. Главный тренер теперь – Александр Сторожук. Однако команде, очевидно, требуется время и, вероятно, ещё футболисты для ротации. В первых трёх официальных встречах в разных турнирах нового сезона грозненский клуб потерпел три поражения. Отчасти не повезло с календарём. Здесь были ЦСКА (1:2) и «Зенит» (1:2).

Пожалуй, в каждом матче грозненцы смотрелись не так плохо. Пока что подводит реализация. Однако «Динамо» из Махачкалы — хороший соперник, чтобы начать набирать очки. В качестве ставки можно выбирать между тотал меньше 2.5 мяча и ничейным исходом. C учётом стиля игры махачкалинцев и не до конца решённых проблем грозненцев увидеть много голов здесь было бы удивительно.

История противостояний говорит о том же — всего шесть забитых мячей на двоих в четырёх прошлых очных встречах. Хотя мы бы всё же присмотрелись к ничьей. Четвёртое поражение подряд для «Ахмата» будет перебором, нужны очки. Да только на выезде вскрыть оборону махачкалинского «Динамо» будет очень сложно. Поэтому что-то вроде 0:0 или 1:1 здесь вполне может быть.

Ставка: ничья в матче «Динамо» Мх — «Ахмат» за 3.10.