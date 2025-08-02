«Зенит» — ЦСКА. А вот и первые трудности без Виллиана Роши

3 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск. Будут ли оправданны ожидания от громкой вывески?

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.70, а шансы ЦСКА оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга за 8.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (03.08.2025)

«Зенит» преследует цель вернуть чемпионский титул, но бодрого старта мы не увидели. Пока Сергей Семак наигрывает состав, пробуя разные сочетания футболистов. Каждый из них пытается заявить о себе и отдаёт все силы на поле. Очень большая конкуренция!

Команда из Санкт-Петербурга стартовала с волевой победы в матче с «Ростовом» (2:1), а уже в следующей встрече с «Рубином» (2:2) упустила преимущество в два мяча. Будет уроком — не стоит тянуть время до финального свистка. В Кубке России удалось обыграть «Ахмат» (2:1), а героем стал Гонду (гол+пас). Аргентинец в очень хорошей форме и пытается пробиться в основу.

Игра новичка Жерсона тоже оставляет приятные впечатления, и, кажется, место в стартовом составе он уже застолбил. Мостовой и Кассьерра пропустили кубковый матч, потому что Семак провёл ротацию. На их счету уже по два мяча в РПЛ. В остальном тренеру есть над чем подумать. Особенно над тем, как улучшить защиту, которая стала так часто ошибаться.

ЦСКА при Фабио Челестини находится в поисках своей лучшей игры, и в этом нет ничего удивительного. Новый тренер, поменялись порядки и появились другие требования. С каждым матчем получается выходить на новый уровень. Стартовали армейцы с нулевой ничьей во встрече со скромным «Оренбургом», но реабилитировались, обыграв «Ахмат» (2:1). Круговой оформил дубль.

Должна придать сил победа в прошлой встрече Кубка России с «Локомотивом» (2:1). Её героем стал 19-летний Кирилл Глебов. Он отдал голевой пас и забил победный мяч. Всё это очень хорошие знаки, однако есть и плохие новости. Важные футболисты уходят и ослабляют позиции.

Виллиан Роша уже перебрался в клуб из ОАЭ, трансфер другого защитника — Келлвена — в «Палмейрас» почти завершён, а Файзуллаев пополнил состав «Истанбул Башакшехир». ЦСКА круто заработал на этих переходах, но как Челестини будет закрывать их позиции?

Как сильно будет не хватать этих футболистов московскому клубу, покажет предстоящий матч с «Зенитом». Атака у команды из Санкт-Петербурга рабочая, однако тоже не обходится без ошибок в обороне. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Вывеска этой встречи себя оправдает — забитых мячей мы должны увидеть много.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.25.