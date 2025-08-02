«Акрон» — «Спартак». Дзюба расшатает кресло под Станковичем

3 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Акрон» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 13:30 мск. Когда празднуешь трансфер Жедсона, нельзя забывать и о проблемах.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Спартак» 3 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Акрона» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» (03.08.2025)

«Акрон» бодро стартовал в новом сезоне, но впереди его ждёт первая настоящая проверка на прочность. До этого были матчи с вполне подходящими командами, которых нужно было побеждать. Так, получилось добыть ничью в самарском дерби с «Крыльями Советов» (1:1), разгромить «Сочи» (4:0), а в Кубке России обыграть крепкую «Балтику» (2:1).

Заур Тедеев наверняка доволен проделанной работой и тем, как играют его подопечные. Артём Дзюба остаётся лидером команды и уже сделал гол+пас. В кубковой встрече тренер провёл ротацию и увидел в действии нападающего из Кабо-Верде Беншимола, который оформил дубль. Появляется хорошая глубина состава.

Удивительно, что «Акрону» удаётся играть в атакующий футбол без потери качества в обороне. И «Спартак» как никто другой понимает, что получит достойный ответ. Последние две очные встречи заканчивались победой москвичей с одинаковым счётом 3:2. Несложно догадаться, что в них блистал Дзюба. Он всегда заряжен на матчи с бывшей командой.

Подопечные Деяна Станковича пока не выдают той игры, которой от них ожидали. Очень плохо стартовали они в новом сезоне. А ведь календарь дал таких соперников, каких можно было легко обыгрывать и выходить на первое место. Но сначала большое количество офсайдов и спорных судейских решений в игре с махачкалинским «Динамо» (1:0), а потом удаления в матче с «Балтикой» (0:3) спутали все планы.

Даже в Кубке России красно-белые выглядели неубедительно. Они обыграли «Ростов» (2:0). Однако первый мяч как-то прошёл сквозь руки вратаря — большая удача, а второй был забит с пенальти, который заработал Антон Заболотный. Ветерана не будет в предстоящей встрече из-за дисквалификации, как и Маркиньоса. В системе Станковича это два важных звена.

На днях «Спартак» пошумел трансфером Жедсона Фернандеша, который стал рекордным для клуба. Есть вариант, что португалец сможет дебютировать уже в этой встрече, хотя надежд на это мало. Очень много шума вокруг его перехода, но оправдает ли себя полузащитник на поле?

В качестве ставки рекомендуем взять индивидуальный тотал «Акрона» больше 1.5 мяча за 3.25. Команда хорошо делает свою работу, её футболистов всегда считают аутсайдерами, а это придаёт им дополнительной мотивации доказать обратное. И как один из ключевых фактов — наличие Дзюбы. «Спартак» будет продолжать искать себя, а ещё обойдётся без ключевых игроков. Кресло под Станковичем зашатается.

Ставка: «Акрон» забьёт минимум два гола «Спартаку» за 3.25.